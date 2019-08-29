Akhisar’ın kurtuluş coşkusunda Haluk Levent sahne alacak

Manisa’nın Akhisar ilçesinin kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında Akhisar Belediyesinin organizasyonuyla ünlü sanatçı Haluk Levent

ilçede konser verecek.

Akhisar Belediyesi tarafından kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında sahne alacak olan ünlü sanatçı Haluk Levent, Akhisarlılar ile buluşacak.

5 Eylül 2019 Perşembe günü saat 21.00’de gölet konser alanında düzenlenecek Haluk Levent konseri ile kurtuluş günü coşkusunu ikiye katlayacaklarını ifade eden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ücretsiz olarak gerçekleştirecekleri konsere tüm Akhisar halkını davet etti. Başkan Dutlulu, “Akhisar’ımızın kurtuluş günü etkinlikleri çerçevesinde, ünlü sanatçımız Haluk Levent seslendireceği birbirinden güzel şarkılarıyla, sizlerle buluşacak. Zafer ruhunu hep birlikte yaşamak için tüm halkımızı halk konserimize beklerim” ifadelerini kullandı.