Akhisar'daki otobüs kazasında ölen 11 kişiden 10'u Bursa'da defnedildi, 3 şoföre gözaltı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Manisa Akhisar'da otobüse TIR'ın çarptığı kazada ölen 11 kişiden 10'u Bursa'da toprağa verildi. Kazada 26 kişi yaralandı, soruşturmada 3 şoför gözaltına alındı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, gişeyi kaçıran şoförünün geri manevra yaptığı tur otobüsüne kereste yüklü TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybeden 11 kişiden 10'u Bursa'da toprağa verildi. Soruşturma kapsamında otobüsün şoförü, yedek şoförü ve TIR'ın şoförü gözaltına alındı.
Kaza, 11 Ekim'de saat 11.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde meydana geldi. 16 AED 124 plakalı tur otobüsü, Bursa'dan aldığı yolcuları Denizli'deki kaplıcalara götürmek için yola çıkmıştı.
Şoför gişeyi kaçırınca durup geri manevra yaptı
Otobüsün şoförü, gişeleri kaçırınca durarak geriye doğru manevra yaptı. O sırada arkadan gelen kereste yüklü 78 YE 166 plakalı TIR otobüse çarptı. Kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı, ölenlerin cenazeleri morga götürüldü.
Çarpışma anı güvenlik kamerasında, 3 şoför gözaltına alındı
Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otobüs şoförünün geri manevrası, arkadan gelen TIR'ın otobüse çarpması ve iki aracın devrildiği anlar yer aldı.
Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında tur otobüsünün şoförü M.A., yedek şoför M.Y. ve TIR şoförü H.K. gözaltına alındı.
Cenaze namazları Bursa'nın farklı ilçelerinde kılındı
Ölen 11 kişinin cenazesi, kimlik tespiti ve adli işlemlerin tamamlanmasının ardından defin için ailelerine teslim edildi. Bursa'ya getirilen 10 kişi için 12 Ekim'de öğle vakti farklı ilçelerdeki camilerde cenaze namazı kılındı.
Cenazeler şu mezarlıklarda defnedildi:
- Safinaz Elkurt (76) ve Şahinaz Boran (81): Hamitler Mezarlığı
- Semra Şentürk (58): Kestel Mezarlığı
- Vesile Kesici (65): Mudanya Orhaniye Mezarlığı
- Mümine Eryılmaz (75): Muradiye Mezarlığı
- Kadriye Turhanlar (88) ve Fikriye Yur (78): Adile Mezarlığı
- İhsan Taşçı (73), Cemile Memişçi (71) ve Sevgi Kabaraoğlu (70): Karacabey Şehir Mezarlığı
Kazada yaşamını yitiren Züfinaz Tosun'un (64) cenazesinin ise memleketi Konya'da toprağa verileceği öğrenildi.