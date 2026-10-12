  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siyaset, bu müfterilerden temizlenmeli! Haysiyet cellatları Gençlerin beklediği haber geldi: Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı Bazı bölgelerde hava kalitesi “hassas” seviyeye çıktı! İstanbul gri örtünün altında kaldı Levent Gültekin İmamoğlu davasındaki o anları anlattı: “Kadının isyanı duyulmadı” Su kıtlığı beş yıl içinde büyümeyi vuracak… Avrupa’da sanayiye kuraklık tehdidi! Anlatılanlar doğru değil mi? Veba iddiasıyla ölen araştırmacının annesi sessizliğini bozdu İngiltere Başbakanı'ndan dikkat çeken açıklama! Brexit’e Rusya müdahale etti mi? Kabine bugün toplanıyor! İşte gündemdeki konular Rusya çekildi, Türkiye'nin başına talih kuşu kondu Ne kadar ahlaksızlar, ne kadar ahlaksızlar! Ali Karahasanoğlu yazdı
Gündem Akhisar'daki otobüs kazasında ölen 11 kişiden 10'u Bursa'da defnedildi, 3 şoföre gözaltı
Gündem

Akhisar'daki otobüs kazasında ölen 11 kişiden 10'u Bursa'da defnedildi, 3 şoföre gözaltı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Akhisar'daki otobüs kazasında ölen 11 kişiden 10'u Bursa'da defnedildi, 3 şoföre gözaltı

Manisa Akhisar'da otobüse TIR'ın çarptığı kazada ölen 11 kişiden 10'u Bursa'da toprağa verildi. Kazada 26 kişi yaralandı, soruşturmada 3 şoför gözaltına alındı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, gişeyi kaçıran şoförünün geri manevra yaptığı tur otobüsüne kereste yüklü TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybeden 11 kişiden 10'u Bursa'da toprağa verildi. Soruşturma kapsamında otobüsün şoförü, yedek şoförü ve TIR'ın şoförü gözaltına alındı.

Kaza, 11 Ekim'de saat 11.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde meydana geldi. 16 AED 124 plakalı tur otobüsü, Bursa'dan aldığı yolcuları Denizli'deki kaplıcalara götürmek için yola çıkmıştı.

Şoför gişeyi kaçırınca durup geri manevra yaptı

Otobüsün şoförü, gişeleri kaçırınca durarak geriye doğru manevra yaptı. O sırada arkadan gelen kereste yüklü 78 YE 166 plakalı TIR otobüse çarptı. Kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı, ölenlerin cenazeleri morga götürüldü.

Çarpışma anı güvenlik kamerasında, 3 şoför gözaltına alındı

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otobüs şoförünün geri manevrası, arkadan gelen TIR'ın otobüse çarpması ve iki aracın devrildiği anlar yer aldı.

Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında tur otobüsünün şoförü M.A., yedek şoför M.Y. ve TIR şoförü H.K. gözaltına alındı.

Cenaze namazları Bursa'nın farklı ilçelerinde kılındı

Ölen 11 kişinin cenazesi, kimlik tespiti ve adli işlemlerin tamamlanmasının ardından defin için ailelerine teslim edildi. Bursa'ya getirilen 10 kişi için 12 Ekim'de öğle vakti farklı ilçelerdeki camilerde cenaze namazı kılındı.

Cenazeler şu mezarlıklarda defnedildi:

  • Safinaz Elkurt (76) ve Şahinaz Boran (81): Hamitler Mezarlığı
  • Semra Şentürk (58): Kestel Mezarlığı
  • Vesile Kesici (65): Mudanya Orhaniye Mezarlığı
  • Mümine Eryılmaz (75): Muradiye Mezarlığı
  • Kadriye Turhanlar (88) ve Fikriye Yur (78): Adile Mezarlığı
  • İhsan Taşçı (73), Cemile Memişçi (71) ve Sevgi Kabaraoğlu (70): Karacabey Şehir Mezarlığı

Kazada yaşamını yitiren Züfinaz Tosun'un (64) cenazesinin ise memleketi Konya'da toprağa verileceği öğrenildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23