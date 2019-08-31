0553 313 94 23

Akhisar’da ’Zafer’ gecesi fener alayı ile aydınlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Akhisar Belediyesi tarafından organize edilen fener alayına Akhisarlı vatandanlar büyük ilgi gösterdi.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 12:38
Akhisar’da ’Zafer’ gecesi fener alayı ile aydınlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Akhisar Belediyesi tarafından organize edilen fener alayına Akhisarlı vatandanlar büyük ilgi gösterdi.


Şehit Teğmen Tahir Ün caddesinde başlayan yürüyüş, Akhisar Belediyesi Bandosu eşliğinde flama ve bayraklarla çok sayıda vatandaşın katımı ile Birinci Nakliye Caddesi üzerinden Milli Egemenlik Meydanına kadar marşlar ve alkışlar eşliğinde sürdü. Vatandaşlar fener alayında yaktıkları meşalelerle renkli görüntüler oluşturdu. Milli Egemenlik Meydanı’nda son bulan programın ardından Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yaptığı açıklamada, “Sevgili Akhisarlılar, büyük zaferin 97. yılında bu yürüyüşe katıldığınız için 97 yıl önceki o heyecanı o mutluluğu hep beraber yaşadığımız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu gece kadınımız, erkeğimiz, çocuğumuz hep beraber çok güzel bir yürüyüş gerçekleştirdik. Biz de 100 sene önceki Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kazanma azmi ve inancı olduktan sonra başaramayacağımız hiçbir şey yok. İşte sizlerin verdiği bu güçle beraber, biz de Akhisar’a en güzel hizmetleri yapacağız. Sadece sosyal anlamda değil her bakımdan çok daha gelişmiş çok daha güzel bir Akhisar için elimizden geleni yapıyoruz. Bu haftaki kültür ve spor festivaline herkesi bekliyorum. Perşembe günü de gerçekleşecek olan Haluk Levent konseri ile Akhisar’ın kurtuluş coşkusunu hep birlikte yaşayalım” dedi.


Ardından söz alan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, “30 Ağustos Zafer Bayramı’nız kutlu olsun Akhisar. 30 Ağustos bağımsızlık demektir, 30 Ağustos özgürlük demektir, 39 Ağustos tam bağımsız Türkiye Cumhuriyet’i demektir. Bu sebeple 30 Ağustoslar kutlanmalıdır, coşkuyla kutlanmalıdır. Bu sebeple 6 Eylüller kutlanmalıdır, coşkuyla kutlanmalıdır. Bizlere bu bağımsızlığı özgürlüğü armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarına tüm şehitlerimize bir kez daha onların önünde saygıyla eğiliyorum. Hepinizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı bir kere daha kutluyorum” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 12:38
  1. konser
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Denizli'de otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
    1. Denizli'de otomobil şarampole..
    2. Germencik’te 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    3. Guinness Rekorlar Kitabına giren eseri..
    4. Su ürünleri av sezonu 1 Eylül’de..
    5. Kalp krizinden hayatını kaybeden..
    6. Okullar açılıyor, kırtasiye ürünlerine..
    7. Bildirimi yapılmayan ilacın ruhsatı..
    8. Mustafa Yalçın: ”İşini yapmadan maaş..
    9. Kahramanmaraş'ta hırsızlık operasyonu
    10. Spor A.Ş. tarafından 1. Erciyes Tenis..
    11. MHP Başkan Yardımcısı Yalçın’dan..
    12. Çanakkale’de 52 mülteci yakalandı
    13. 3. Çayeli Kriteryum Yol Yarışı..
    14. Siirt'te çaya giren 11 yaşındaki çocuk..
    15. Nacho Monreal Real Sociedad'da
    16. Malatya’da 13 yılda 21 milyon TL hibe..
    17. Terminal Müdürlüğü, olası can kaybını..
    18. Çanakkale’de 52 kaçak göçmen yakalandı
    19. Eskişehirspor Marşları konserine büyük..
    20. Şanlıurfa’da ayın temizlik personeline..
    21. Tuz Gölü’nde maraton heyecanı
    22. Gaziantep’te 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    23. Erdoğan 'acayip' deyip talimatı..
    24. CHP'den Salda Gölü açıklaması
    25. “Gençlik nereye gidiyor?”..
    26. İsrail bayram bahanesiyle camiyi kapattı
    27. Serhat Kahraman, Kocasinan Ülküspor..
    28. Söke’de çocukların gösterileri 30..
    29. Taksimetrelerde ’güncelleme’ yoğunluğu..
    30. Aydın Büyükşehir Belediyesi’den renkli..
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Altan Tan'dan 'yeni parti' açıklaması: Ali Babacan ile...
    Altan Tan'dan 'yeni parti' açıklaması: Ali Babacan ile...

    Günün Karikatürü

    31 Ağustos 2019
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı