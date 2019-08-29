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Akhisar’da Kültür ve Spor Şenliği başlıyor

Akhisar Belediyesi öncülüğünde kentte faaliyet gösteren hemşehri derneklerinin de katılımı ile 30 Ağustos ve 8 Eylül tarihleri arasında Kültür ve Spor Şenliği düzenlenecek.

29 Ağustos 2019 Perşembe 17:35
Akhisar’da Kültür ve Spor Şenliği başlıyor

Akhisar Belediyesi öncülüğünde kentte faaliyet gösteren hemşehri derneklerinin de katılımı ile 30 Ağustos ve 8 Eylül tarihleri arasında Kültür ve Spor Şenliği düzenlenecek.


Şenlik kapsamında birçok yöresel kültür etkinlikleri ve sportif yarışmalar yer alıyor. Kültür, Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonları tarafından yürütülen şenlik programı Akhisarlı hemşehri derneklerinin de katılımı ile coşkulu bir şekilde kutlanacak.


Kültür ve Spor Şenliği, Akhisar Şehir Stadyumu’nda düzenlenen Nostalji Futbol Turnuvası final maçı ile başlarken, akşam saat 21.00’de ise 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek olan Fener Alayı ile devam edecek.


Şenliğin 31 Ağustos Cumartesi günü programında ise ata sporlarına geçilecek. Akhisar Çağlak Mevkii Kent Ormanı’nda sabah saat 09.00’da Geleneksel Cirit ve Değnek Yarışları başlarken saat 11.00’de ise Yağlı Güreş müsabakaları yer alacak. Sabah saat 08.30’da ise belediye önünden araçların kalkacağı bildirildi.


1 Eylül Pazar günü saat 21.00’de Gölet alanında Karadenizliler Gecesi, 2 Eylül Pazartesi Gördesliler Gecesi, 3 Eylül Balıkesirliler Gecesi ve 4 Eylül Çarşamba günü Balkan Göçmenleri Gecesi düzenlenecek.


Öte yandan 6 Eylül Akhisar’ın kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında, ünlü sanatçı Haluk Levent 5 Eylül akşamı saat 21.00’de birbirinden güzel şarkılarını Akhisarlılar için söyleyecek.


6 Eylül Cuma günü saat 15.00’de Akhisar Lokantacı, Köfteci ve Tatlıcılar Esnaf Odası tarafından organize edilen Müze bahçesinde düzenlenecek olan “Ustalar Fotoğraf Sergisi ve Belge Töreni” ardından Gölet alanında akşam saat 21.00’de ise Bayburtlular Gecesi düzenlenecek.


7 Eylül Cumartesi günü Gölet Akhisar Gençlik Merkezi’nde saat 10.00’da Satranç Turnuvası başlarken Efendi Mahallesi halk konağı yanında bulunan açık hava spor tesislerinde saat 16.00’da Street Ball (Sokak Basketbolu) başlayacak ve akşamına ise Gölet alanında saat 21.00’de Erzurumlular Gecesi düzenlenecek. Şenliğin son günü 8 Eylül Pazar saat 10.00’da Satranç Turnuvası devam ederken Street Ball final müsabakaları ile sona erecek.


Şenliğe tüm Akhisarlıları davet eden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Birbirinden değerli hemşehri derneklerinin kültürlerini tanıtacağı, ata sporlarımızın coşkuyla gerçekleştirileceği, sosyal açıdan da eğlenceye doyacağımız Kültür ve Spor Şenliğimize tüm Akhisarlıları davet ediyorum.Etkinlikler kapsamında Anadolu Rock müziğinin efsane isimlerinden Haluk Levent de uzun yıllar sonra Akhisar’da sahne alacak. Ayrıca Gölet alanında her gece birbirinden farklı yörenin kültürel sanatçılarının yer alacağı halk konserlerinde ve kurulacak sergilerde vatandaşlarımızın tam bir şenlik atmosferi içerisine girebilmeleri için arkadaşlarımız çok çalıştı. Bu coşkuyu hep birlikte yaşayalım” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 17:35
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