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Akhisar’da Karadenizliler Gecesi düzenlendi

Akhisar Belediyesi tarafından Kültür ve Spor Şenliği kapsamında düzenlenen Karadenizliler Gecesi büyük beğeni topladı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 12:29
Akhisar’da Karadenizliler Gecesi düzenlendi

Akhisar Belediyesi tarafından Kültür ve Spor Şenliği kapsamında düzenlenen Karadenizliler Gecesi büyük beğeni topladı.


Akhisar Belediyesi tarafından Kültür ve Spor Şenliği kapsamında Karadenizliler Gecesi düzenlendi. Karadenizliler Derneği tarafından Gölet alanında organize edilen şenlik Akhisarlılar tarafından yoğun ilgi gördü. Program öncesinde Karadenizliler Derneği Başkanı Murat Korkut, desteklerinden dolayı Akhisar Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Tınazlı’ya plaket takdim etti. Dernek Başkanı Korkut daha sonra katılımlarından dolayı sanatçılar İhsan Aydın ve Onur Atmaca’ya plaket takdim ederek geceye katılanlara teşekkür etti.


Kültür ve Spor Şenliği’ne katkı sağlayan tüm hemşehri derneklerine teşekkür eden Akhisar Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Tınazlı “Yine bu güzel geceyi birazdan bize yaşatacak olan dört bir tarafı cennet gibi olan yurdumuzun yine cennetten bir köşesi olan Karadeniz coğrafyasından kopup, artık Akhisarlı olmuş olan sevgili hemşehrilerimize yaşatacağı bu güzel gece için şimdiden emeklerine sağlık diyorum. Kültür ve Spor Şenliği kapsamında yürütmekte olduğumuz bu faaliyetleri önümüzdeki yıllarda daha da geliştirerek daha uzun süreli etkinliklere dönüştürmek gibi önemli bir hedefimiz var. Bu hedefi gerçekleştirirken en temel düzeyde bize büyük destek veren bu gecelerin oluşmasında en büyük çabayı gösteren, gerçek hak ve pay sahibi olan bütün derneklerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.


Karadenizliler gecesinde ilk olarak İhsan Aydın sahne aldı. Seslendirdiği şarkılarına daha sonra Karadeniz Oyun Ekibi eşlik edince katılımcı misafirler de horon için sahneye akın etti. Ardından sahne alan Onur Atmaca yine Karadeniz Türküleri ve ezgileri ile geceye katılanlara unutulmaz bir zaman yaşattı.


Geceye Akhisar Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Tınazlı, Meclis Üyesi Ensar Muştu, Karadenizliler Derneği Başkanı Murat Korkut ve onursal başkanı Nurettin Koçoğlu, ilçe dernek başkan ve yönetim kurulu üyeleri, bölgedeki ve çevre ilçelerdeki çeşitli Karadenizliler Dernekleri başkan ve yönetim kurulu üyeleri, Akhisar’da bulunan Karadenizliler ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 12:29
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