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Akhisar’da Açıkhava’da müzik ziyafeti

Akhisar Belediyesi tarafından organize edilen ve yerel sanatçıların sahne aldığı Açıkhava Konserlerinde Gölet alanında dün gece müzikseverler yine unutulmaz bir geceye şahit oldu.

11 Eylül 2019 Çarşamba 10:50
Akhisar’da Açıkhava’da müzik ziyafeti

Akhisar Belediyesi tarafından organize edilen ve yerel sanatçıların sahne aldığı Açıkhava Konserlerinde Gölet alanında dün gece müzikseverler yine unutulmaz bir geceye şahit oldu.


Açıkhava Konserleri kapsamında dün akşam düzenlenen etkinlikte ilk olarak sahnede Zelal Deniz ve Hüseyin İbret yer alırken seslendirdiği ezgilerle katılımcılara güzel bir gece yaşattı.


Ardından sahneye çıkan Asil Deniz Yıldız ve Özkan Şahin birbirinden güzel seslendirdiği şarkılar geceye katılanlara Açıkhava’da müzik keyfi yaşattı ve performansını beğenen müzikseverlerin isteklerini de geri çevirmedi. Akhisar Gölet Doğal Yaşam Alanı’nda başlatılan açık hava konserlerinde yaz boyunca her hafta salı günü farklı yerel sanatçılar sahne alacak.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 10:50
  1. konser
  2. sanat
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