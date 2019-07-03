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Akhisar ile Bosna-Hersek arasında 500 yıllık kardeşlik köprüsü

Dünyanın en uzun soluklu kardeş festivalleri arasında yer alan Manisa’nın Akhisar ilçesindeki 560’ıncı Çağlak Festivali ile Bosna-Hersek’in Donji Vakuf Belediyesi Prusac beldesinde 509’uncu yılı kutlanan Akhisarlı Ayvaz Dede Şenlikleri bu yıl da kardeşlik köprüsünü sürdürdü.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:16
Akhisar ile Bosna-Hersek arasında 500 yıllık kardeşlik köprüsü

Dünyanın en uzun soluklu kardeş festivalleri arasında yer alan Manisa’nın Akhisar ilçesindeki 560’ıncı Çağlak Festivali ile Bosna-Hersek’in Donji Vakuf Belediyesi Prusac beldesinde 509’uncu yılı kutlanan Akhisarlı Ayvaz Dede Şenlikleri bu yıl da kardeşlik köprüsünü sürdürdü.


Boşnakların İslam’ı kabul etmesinin önemli sembollerinden Akhisarlı Ayvaz Dede anısına 509 yıldır düzenlenen şenliklere Akhisar Belediyesinden 5 kişilik heyet katıldı. Akhisar heyetinde belediye meclis üyelerinden Ensar Muştu, Ozan Kıvrak, Cemal Gürmen, Hüseyin Solhan ile belediye yetkilisi Recep Burkay yer aldı. Heyet ilk olarak kardeş belediye Donji Vakuf Belediye Başkanı Huso Susic’in konuğu oldu. Burada Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu adına heyet, kardeş belediye başkanı Huso Susic’e zeytin ve zeytinyağından oluşan şiltleri takdim etti.


Karaula şehrinden geleneksel kıyafetleriyle birlikte yola çıkan atlı birlikler Donji Vakuf’taki resmi geçit töreninin ardından Prusac’a doğru yola çıkan yüzlerce atlı, başlarında fesleri, sırtlarında geleneksel kıyafetleri ve ellerinde taşıdıkları sancaklarıyla yoğun ilgi gördü. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun selamını kardeş şehir Donji Vakuf’a ileten heyet, etkinlikleri yakından takip etti. Her iki belediye arasında kardeşlik mesajları verilirken, kardeş şehir projesinin her yıl devam edeceği ifade edildi.


Şenlik, Bosna Hersek’e Osmanlı’nın ülkeyi fethinden önce gelen Ayvaz Dede’nin beş asır önce Prusac’taki kuraklığa karşı 40 gün 40 gece kalarak dua ettiği dağda kılınan öğle namazı ile program son buldu.



Akhisarlı Ayvaz Dede kimdir?


Akhisarlı Ayvaz Dede, Sarı Saltuk gibi irşad maksadıyla Anadolu’dan bölgeye gelen Horasan erenlerinden. İnanışa göre, Manisa Akhisarlı bir derviş olan Ayvaz Dede, 500 yılı aşkın süre önce kuraklığın yaşandığı ve bugün şenliklere ev sahipliği yapan Donji Vakuf kentinin Prusac (Akhisar) kasabasındaki dağa geldi. Halkın kıtlık çektiği, hayvanların susuzluktan telef olduğu bölgeye suyu getirmek için 40 gün 40 gece burada ibadet eden Akhisarlı Ayvaz Dede, bir gece uykusunda iki koçun birbiriyle çarpıştığını gördü. Boynuz sesiyle uykusundan uyanan Ayvaz Dede, bir anda karşısında yarılan dağı ve gürül gürül akan ırmağı buldu. Böylece bölge suya kavuşmuş, kuraklık sona ermiş oldu. Bu olayı duyan çok sayıda kişi de Müslüman oldu.


Eski Yugoslavya döneminde, 1947’de yasaklanan Ayvaz Dede Şenlikleri, 1990’dan itibaren yeniden düzenlenmeye başlandı.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:16
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