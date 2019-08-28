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Akhisar Belediye Basketbol, yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor

Türkiye Basketbol 1.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:03
Akhisar Belediye Basketbol, yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor

Türkiye Basketbol 1. Ligi’nde mücadele veren Akhisar Belediye Basketbol takımı yeni sezon öncesi Akhisar Spor Salonu’nda antrenmana çıktı.


Türkiye Basketbol 1. Ligi’nde mücadele veren Akhisar Belediye Basketbol takımı Akhisar Spor Salonundaki ilk antrenmanını yaptı. Akhisar Belediye Basketbol takım antrenörü Özhan Çıvgın önderliğinde sürdürülen antrenmanda yabancı oyuncular Litvanyalı Cizauskas ve Amerikalı Kahiem Seawright’ın yer almaması dikkat çekti. Akhisar Belediye Basketbol takımı ile yeni sezonda mücadele verecek yeşil-siyahlılar 30 Eylül-7 Ekim tarihleri arasında Eskişehir’de düzenlenecek Federasyon Kupası’nda A grubunda Düzce Basketbol, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ve Final Gençlik ve Spor Kulübü ile mücadele verecek.


12-13 Ekim 2019 tarihlerinde başlaması planlanan Türkiye Basketbol 1. Ligi’nde Akhisar Belediye Basketbol birinci hafta Aliağa temsilcisi Petkimspor’un konuğu olacak. Yeşil-siyahlılar ikinci hafta ise evinde Konyaspor’u konuk edecek.


Sezon öncesi açıklamalarda bulunan Akhisar Belediye Basketbol takım antrenörü Özhan Çıvgın, “Yeni bir heyecan ile 19 Ağustos ta yeni sezon hazırlıklarımıza başladık. Türk oyuncularının hepsinin katıldığı antrenmanlarımız 2. haftasına başladı. Yabancı oyuncularımızda ilerleyen haftalarda aramıza dahil olacak. Oyuncularımızın çalışma isteği ve arzusundan son derece memnunum. Yabancı oyuncularımızda daha önce bu ligde kendilerini kanıtlamış uyumlu ve iyi takım oyuncuları. Sezon başında genel menajerimiz Emre Ekim ile beraber kurduğumuz teknik ve idari kadroda gerçekten çok özverili çalışıyor. Daha önceki yıllarda bur da çalışmış ve şuan da bizim ekibimizde olan arkadaşlarımızda gerçekten çok disiplinli ve istekli başlayarak bizim adaptasyon sürecini çabuk aşmamızı sağladılar. Bugün federasyon kupası ve lig kuramız belli oldu. Bütün takımlara hayırlı olsun. Şuan için tek ilgilendiğimiz fiziksel gelişim ile birlikte takım prensiplerini ve kurallarını oturtmak. Kupa ve lig fikstürü şuan için çok gündemimizi meşgul etmiyor. Ama önce kupa ve sonrasındaki lig maratonu gerçekten de zorlu geçecektir. Ligde Socar Petkim, Konya, İTÜ, Merkez Efendi ve Manisa gibi hatta bunların dışında iyi kadro ve organizasyona sahip takımlar var. Şu dönemi çok iyi geçirip iyi takımların arasından sıyrılmak en büyük hedefimiz. Kendi bütçe ölçülerinizde en iyi kadroyu kurduk, en büyük dayanağımız çalışmak ve yönetimi, staffı, oyuncu grubu ile kuracağımız aile ortamı ile Akhisar’daki basketbol severler olucaktır. Onlar takım için çok büyük itici güç olacaklardır. Yeni bir kulüp ve organizasyon olmamıza rağmen Belediye Başkanımız Besin Dutlulu, Kulüp Başkanımız Alper Ayan, Yönetim kurulumuz ve Genel Menajerimiz Emre Ekim’in istek ve arzusu ile bütün sorunları rahat bir şekilde aşıyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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