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Akgöl 45'e yakın su kuşu türüne ev sahipliği yapıyor

Van Özalp'ta kuraklık yaşayan Akgöl, son zamanlardaki yağışların ardından aralarında flamingoların da olduğu 45 civarında su kuşu türüne ev sahipliği yapıyor.

05 Ağustos 2018 Pazar 09:20
Akgöl 45'e yakın su kuşu türüne ev sahipliği yapıyor

Kış aylarını Kuzey Afrika'da geçirdikten sonra beslenme ve dinlenme amacıyla Van Gölü havzasına gelen, aralarında flamingoların da bulunduğu 45 civarında su kuşu türü, daha önce kuraklık yaşanan ancak son zamanlardaki yağışlar dolayısıyla yeniden hayat bulan Akgöl'e ulaştı.

Besin ve konaklama imkanı buluyorlar

2 bin 320 rakımda, 407 hektar büyüklüğünde ve renkli katmanlara sahip görüntüsüyle Tuz Gölü'nü andıran göle gelen su kuşları, burada besin ve konaklama imkanı buluyor.

Buradan üreme ve beslenme için İran'daki Urmiye Gölü ve Hazar Gölü kıyılarına gidecek olan kuşlar, kasımdan sonra havaların soğumasıyla yeniden Kuzey Afrika'ya göç edecek.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Biyoloji Bölümü'nden Dr. Erkan Azizoğlu, kış aylarını güney yarım küredeki Kuzey Afrika'da geçiren flamingoların, bahar aylarında beslenme ve üreme ihtiyaçları için kuzey yarım küreye geçtiklerini belirtti.

"Van Gölü Havzası tali bir göç rotası"

Su kuşlarının ilkbaharın başlangıcıyla Aras Havzası göç rotasını kullandıklarını anlatan Azizoğlu, "Van Gölü Havzası da bu göç rotasına bağlı tali bir göç rotasıdır. Şubatın ilk haftası itibarıyla Kuzey Afrika'dan Van Gölü Havzası'na gelen flamingolar, burada dinlenme molasından sonra çevresinde çamur deryaları bulunan İran'daki Urmiye Gölü ve Hazar Gölü kıyılarına giderler" dedi.

5 bine yakın flamingo ve 45'e yakın su kuşu türü var

Su kuşlarının tas şeklinde yaptıkları yuvalarında yaklaşık üç aylık üreme döneminin ardından temmuz gibi yeniden Van Gölü Havzası'na döndüklerini belirten Erkan Azizoğlu, şunları söyledi:

"Van Gölü Havzası'nda uygun üreme alanı bulunmadığı için burayı mola noktası olarak kullanıyorlar. Su kuşlarının en uğrak yerlerinden biri de Akgöl'dür. Akgöl belirli dönemlerde kuruyabiliyor. Ancak bu yıl yağışların da bol olmasından kaynaklı su seviyesi gayet iyi durumda. Şu an çevresinde 5 bine yakın flamingo ve 45'e yakın su kuşu türü bulunmaktadır. Akgöl'de dinlenen kuşlar yeniden Van Gölü ve Erçek Gölü'ne devam ediyorlar. Kasım'a kadar Van Gölü Havzası'nda kalan flamingolar, havaların soğumasıyla yeniden Kuzey Afrika Bölgesi'ne doğru göç ediyorlar."

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 09:20
  1. Afrika
  2. İran
  3. Van Gölü
  4. Havza

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