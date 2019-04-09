0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Akfa Holding'in FETÖ davası

Kayyum atanan Akfa Holding ve alt şirketlerine yönelik yürütülen FETÖ/PDY soruşturması sonucunda açılan 6'sı tutuklu, 6'sı firari 84 sanığın yargılanmasına başlandı

09 Nisan 2019 Salı 11:46
Akfa Holding'in FETÖ davası

İSTANBUL (AA) - Kayyum atanan Akfa Holding ve alt şirketlerine yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması sonucunda açılan 6'sı tutuklu, 6'sı firari 84 sanığın yargılanmasına başlandı.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinin karşısında bulunan salonda yapılan duruşmaya, 6'sı tutuklu 73 sanık ile avukatları katıldı.

Sanıkların kimlik tespitinin yapılmasından sonra mahkeme, sanıkların savunmalarına başladı.

Duruşma, tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, silahlı terör örgütünün emir ve talimatlarıyla kurulduğu ve işletildiği, bu bağlamda bu örgüte sürekli insan ve finans kaynağı temin ettiği gerekçesiyle Akfa Holding ve alt şirketlerine kayyum atandığı, yetkili ve sahiplerinin de mal varlıkları üzerine tedbir konulduğu belirtiliyor.  

İddianamede, tutuklu sanık Akfa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aktaş hakkında ''silahlı terör örgütü yönetici olmak'', ''suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama'' ve "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma'' suçlarından 19 yıldan 36 yıl 6 aya kadar, tutuklu sanık Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ferhat Aktaş hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma'' ve ''suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama'' suçlarından 10 yıl 6 aydan 22 yıla kadar hapis cezası isteniyor.  

Soruşturma sırasında tutuklanan ardından tahliye edilen sanık Cahit Paksoy'un ''silahlı terör örgütü kurma veya yönetme'' ve ''suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama'' suçlarından 18 yıldan 29 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, firari sanık Fi Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Fikret İnan'ın "silahlı terör örgütüne üye olma'' ve ''suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama'' suçlarından 10 yıl 6 aydan 22 yıla kadar, tutuksuz sanık İnanlar İnşaat'ın sahibi Serdar İnan'ın ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

İddianamede, diğer tutuklu sanıklar Akfa Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Bank Asya ortağı Hasan Sayın hakkında ''silahlı terör örgütü kurma veya yönetme'' ve ''suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama'', yine Bank Asya ortaklarından tutuklu sanık İbrahim Sayın hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' ve ''suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama'', Akfa gıda şirketinin ortaklarından tutuklu sanık Murat Sungurlu hakkında ''silahlı terör örgütü kurma veya yönetme'' ve ''suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama'' ve Akfa Holding bünyesinde direktör olan tutuklu sanık Şiar Molavalı hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' ve ''suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama'' suçlarından değişen oranlarda hapis cezası isteniyor. 

İddianamede, hakkında yakalama kararı bulunduğu belirtilen firari sanıklar Erdal Akgül, Hüsamettin Ünal, Mehmet Emin Sekizkardeş, Necmettin Kaya ve Seyfullah Boz hakkında da benzer suçlardan ayrı ayrı 7,5 yılla 29 yıl 6 ay arasında, diğer tutuksuz 71 sanık hakkında da 7,5 yılla 22 yıl arasında değişen hapis cezaları talep ediliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 11:46
  1. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)
  2. İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi
  3. Kayyum atanan Akfa Holding
  4. Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otizmli çocuklar için pedal çevirdiler
    1. Otizmli çocuklar için pedal çevirdiler
    2. Hentbol: 2020 Avrupa Erkekler..
    3. Şişecam Düzcam, Solarex İstanbul..
    4. Tır’ın altına giren motosikletin..
    5. Maskeleri düştü! Büyük İsrail..
    6. Türkiye’de tarımın geleceği Manisa..
    7. Başkan İlker Bekler’e hayırlı olsun..
    8. Kayıp olarak aranan 10 yaşındaki..
    9. Turkish Cargo büyümesini sürdürüyor
    10. 5 aydır haber alınamayan Down..
    11. FETÖ, PETKİM'e kendi mülakatıyla..
    12. (Özel) Van’da kadın muhtar sayısı 4’e..
    13. Ruhani'den 20 adet nükleer IR6..
    14. Başkan Yalçın’dan personelle tanışma..
    15. Hopa’da fuhuş operasyonu: 70 kadın..
    16. Başkan uyardı gaza basıldı
    17. Hatay Barosu Müzik Topluluğundan konser
    18. Beşiktaş, Şenol Güneş ile gollü..
    19. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü..
    20. Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya..
    21. Akfa Holding'in FETÖ davası
    22. İzmir’in en ilginç devir teslimi:..
    23. Yufka pişirirken sıçrayan alevlere..
    24. Vali Günaydın ve Başkan Gülsoy’dan..
    25. Baydilli’ye tebrik ziyaretleri sürüyor
    26. Bağışıklığın formülü D vitamini
    27. "Sakin kent" Uzundere'ye 10 milyon..
    28. Mehmetçik Dağlıca çocuklarını eğlendirdi
    29. Bursa’da ‘varis’ zirvesi
    30. Altınok ilk meclis toplantısında..
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    YSK Başkanı Güven'den flaş seçim açıklması
    YSK Başkanı Güven'den flaş seçim açıklması
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!
    İstanbul'da makas daralıyor! İşte YSK'ya göre son durum
    İstanbul'da makas daralıyor! İşte YSK'ya göre son durum
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı

    Günün Karikatürü

    9 Nisan 2019
    Ekrem İmamoğlu açık açık tehdit etti
    Ekrem İmamoğlu açık açık tehdit etti
    S-400, PKK koridorunu tarihe gömer
    S-400, PKK koridorunu tarihe gömer