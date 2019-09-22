0553 313 94 23

Akdeniz'in derinliklerindeki tank su altında ilgi görüyor

Antalya Valiliği tarafından Kaş ilçesine getirilerek Güvercin Adası yakınlarında batırılan 1960 model tank, su altı dalış meraklılarınca ilgi görüyor.

22 Eylül 2019 Pazar 13:20
Akdeniz'in derinliklerindeki tank su altında ilgi görüyor

Antalya'da Akdeniz'in derinliklerine batırılan 45 tonluk eski tank, dalgıçların ve su altı meraklıların ilgi odağı oluyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) ekonomik ömrünü tamamladıktan sonra Antalya Valiliği tarafından Kaş ilçesine getirilerek Güvercin Adası yakınlarında 2017 yılında batırılan 1960 model tank, su altı meraklılarını ağırlıyor.

İki yılı aşkın bir süredir burada bulunan 45 tonluk devasa tank, birbirinden farklı su altı güzelliklerini barındıran Kaş'ın dalış turizmine katkı sunuyor.

Birçok deniz canlısının yuvası haline gelen ve yaklaşık 15 metre derinlikte bulunan ABD yapımı tank, bölgeye gelen dalgıç ve su altı meraklıların en fazla görmek istediği batıklar arasında yer alıyor.

Kaş'ta faaliyet sürdüren Barakuda Dalış Merkezi eğitmenlerinden Barış Şeker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TSK "emeklisi" tankın yoğun talep gördüğünü söyledi.

Dalış meraklılarının uğrak yeri

Tankın iki yıl önce yapay resif amacıyla batırıldığını ifade eden Şeker, şöyle konuştu:

"Ordudan emekli olmuş bir tank, gerçekten de faydalı oldu. Küçük balıklar içine yuva yapabiliyorlar, dolayısıyla korunaklı oluyor. Canlılığın artışı için faydalı oluyor. İnsanlar için de ilgi çekici oluyor. Su altında tank görmek güzel bir şey. Dalışa meraklı olanların genelde uğrak yeri oluyor. 'Tank batığına dalmak istiyoruz' diyerek geliyorlar."

Ziyaretçilerden Mert Sezer de İstanbul'dan tatil için Kaş'a geldiğini ve tankı görmek için dalış yaptığını anlattı.

Dalışta çok güzel bir deneyim kazandığını aktaran Sezer, "İnsan suyun altında öyle çok büyük bir savaş aletini görünce daha fazla heyecanlanıyor. Savaşlar için üretilen bir aletin deniz altındaki canlılara ev sahipliği yapması, onlara hayat veriyor olması çok ilginç bir şeydi. Suyun altında bunu düşündüm ama eşsiz bir tecrübeydi." diye konuştu.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 13:20
  1. Ordu
  2. İstanbul
  3. Antalya
  4. dalgıçlık
  5. dalış
  6. Kaş
  7. resif
  8. su altı
  9. tank
  10. TSK
  11. turizm
  12. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şanlıurfa isotundan sabun imal edildi
    1. Şanlıurfa isotundan sabun imal edildi
    2. Türkiye KOBİ alanında dünyaya örnek..
    3. TOKİ'den dev indirim kampanyası! Yarın..
    4. 'İmdat butonu' TEKNOFEST'te kadınlara..
    5. Liseliler 'Seydi' ile üretime katkıda..
    6. 'Keşmir'de amaç bölgenin nüfus..
    7. Antalya'nın dünyaca ünlü pilajındaki..
    8. Ukrayna'da 'Türk rüzgarı' enerjisi
    9. THY ve AnadoluJet yurt içi uçuş..
    10. ALES sınavı tamamlandı
    11. Fenerbahçe'den Rodrigues'in..
    12. Aşı gribe bağlı ölümlere karşı..
    13. ABD'den kritik adım! Devreye soktular
    14. Oturma eylemi yapan Diyarbakır..
    15. Başkan Erdoğan’dan Bülent Arınç’a..
    16. 'Hayırseverlerin mağazası'nda ürünler..
    17. Çiftçilere 200 milyon metrekare Hazine..
    18. Konya'da oturan 57 yaşındaki vefakar..
    19. Davutoğlu ekibi Karadeniz’e gözünü..
    20. Bomba iddia! Karamollaoğlu'ndan..
    21. 'Aramco saldırısında İran'a yönelik..
    22. Nehir üzerinde inşa edilen platformdan..
    23. Türk otomotiv firmaları Automechanika..
    24. Neslican Tay son yolculuğuna uğurlandı
    25. Çeltik üreticilerinin ilkel..
    26. Foyası ortaya çıkan İmamoğlu, torpil..
    27. Elektrik akımına kapılan kişi hayatını..
    28. İYİ Parti'den CHP'ye rest!
    29. Afganistan'da patlama! Ölü ve..
    30. Kandıra Gıda İhtisas OSB faaliyete..
    Suudi Arabistan'a 'Cemal Kaşıkçı' şoku! İptal edildi
    Suudi Arabistan'a 'Cemal Kaşıkçı' şoku! İptal edildi
    Bu kez Kral Selman konuştu!
    Bu kez Kral Selman konuştu!
    ‘Bölgeyi hedef alırız’ diyen ABD’ye sert cevap! ‘Vurabileceklerimiz arasında F-35’ler de var’
    ‘Bölgeyi hedef alırız’ diyen ABD’ye sert cevap! ‘Vurabileceklerimiz arasında F-35’ler de var’
    ABD'li siyasetçi ezber bozdu: Katiller için İran'la savaşa mı gireceğiz
    ABD'li siyasetçi ezber bozdu: Katiller için İran'la savaşa mı gireceğiz
    Ormanı yakan kundakçı terörist itiraf etti: Örgütten talimat aldık
    Ormanı yakan kundakçı terörist itiraf etti: Örgütten talimat aldık

    Günün Karikatürü

    22 Eylül 2019
    Rus uzmandan dikkat çeken açıklama! ‘Türkiye’nin bunu farketmesi ABD’yi ürkütüyor’
    Rus uzmandan dikkat çeken açıklama! ‘Türkiye’nin bunu farketmesi ABD’yi ürkütüyor’
    Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı
    Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı