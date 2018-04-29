Akdeniz'de sular ısınıyor! Türk donanması tetikte

Suriye’deki savaşı bahane ederek birçok ülkenin defalarca doğalgaz aramak için girişimde bulunduğu Akdeniz’e yönelik bir hamle de ABD’den geldi. ABD donanmasında ait en büyük uçak gemisi olan Harry Truman’nın bölgeye güdümlü füze kruvazörü USS Normandiya ve güdümlü füze destroyeri USS Forrest Sherman’ın eşliğinde Atlantik Okyanusu'ndan dünyanın Akdeniz'e sevk edildiği öğrenildi.

TÜRK DONANMASI TETİKTE

Bölgede doğalgaz arama girişimlerine geçit vermeyen Türk donamasına ait gemiler, oluşabilecek herhangi bir hareketlenmeye yönelik hazır halde bekliyor. Öte yandan NATO’nun Akdeniz'deki talimlerine iştirak eden Türk gemileri aynı zamanda Lübnan kara sularında karakol görevi de görüyor. Ayrıca mayın avlama gemisinden korvete kadar birçok Türk gemisi, Akdeniz'deki görevini sürdürüyor.

GİRİŞİMLER ENGELLENMİŞTİ

Türk Deniz Kuvvetleri NATO'nun dört daimi deniz grubundan üçüne TCG GEMLİK ve TCG GEDİZ Firkateynleri ile TCG ANAMUR Mayın Avlama gemisi ile aktif katılım sağladı. Daha önce Kıbrıs'taki Rumların tek yanlı doğalgaz arama girişimleri Türk savaş gemileri tarafından engellenmiş, Rumlar adına bölgeye giden İtalyan Eni petrol şirketine ait sondaj gemisi geri dönmek zorunda kalmıştı.