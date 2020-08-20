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Gündem Akdeniz'de sular giderek ısınıyor! ATAK helikopterleri Meis Adası'nın karşısında uçtu
Gündem

Akdeniz'de sular giderek ısınıyor! ATAK helikopterleri Meis Adası'nın karşısında uçtu

Türkiye’nin sondaj faaliyetlerini yürüttüğü Akdeniz’de sular iyice ısınmaya başladı. 2 ATAK helikopterimiz Yunanistan’ın Meis Adası karşısında uçuş icra etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-20 12:24:00 -

Türkiye tüm engellemelere rağmen Akdeniz’deki haklarından taviz vermiyor. Avrupa’nın ikircikli tutumu ve Yunan tarafının fırsatçı ve şımarık tavırları Türkiye’yi sondaj çalışmalarından alıkoyamadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cuma günü açıklayacağı müjdenin sondaj çalışmalarında doğalgaz veya petrol bulunduğuyla ilgili olduğu konuşulurken Akdeniz’den sıcak haberler gelmeye başladı.

Türkiye’nin Almanya’nın ricasıyla sondaj faaliyetlerine ara vermesini fırsat bilen Atina yönetimi darbeci Sisi’nin yönettiği Mısır ile Meis adası üzerinden Türkiye’nin Libya ile imzaladığı deniz yetki anlaşmasına benzer bir anlaşma imzalamıştı.

Akdeniz'de sıcak saatler

Türkiye tarafından yok sayılan korsan anlaşmanın ilk durağı olan Meis adası çevresinde sıcak dakikalar yaşanıyor.

Yunanistan Meis adası önlerine geçtiğimiz günlerde bir savaş gemisi göndermişti. Son gelen bilgilere göre bugün Antalya Kaş'tan havalanan 2 ATAK helikopteri Yunanistan’ın kontrolünde olan Meis Adası karşısında uçuş gerekleştirdi.

Atak helikopterlerinin uçuş anları kameraya anbean yansıdı.

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