Akdeniz'de korkutan deprem! Türkiye'de hissedildi
Akdeniz'de Girit açıklarında 4,1 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Son dakika haberine göre Akdeniz'de Girit açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Ayrıntılar geliyor...
Akdeniz'de Girit açıklarında 4,1 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Son dakika haberine göre Akdeniz'de Girit açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Ayrıntılar geliyor...
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23
Bip İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23