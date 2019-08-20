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Akdeniz'de korkutan deprem!

Akdeniz açıklarında 4,3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem Antalya'da hissedildi.

20 Ağustos 2019 Salı 12:53
Akdeniz'de korkutan deprem!

Saat 12.34'te Akdeniz açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Antalya ve bazı ilçelerinde hissedildi.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 12:53
  1. Antalya
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  4. Akdeniz'de deprem

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