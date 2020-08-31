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Gündem Akdeniz’de gaz bulunduğunda söylenen parola kızının ismi oldu!
Gündem

Akdeniz’de gaz bulunduğunda söylenen parola kızının ismi oldu!

Geçtiğimiz hafta Fatih sondaj gemisinin Karadeniz’de bulduğu gaz tüm dünyada büyük ses getirmişti. Gazın bulunduğunu yabancı devletler anlamasın diye aralarında parolalı konuşan ekipler ‘Zeynep uyandı’ şifresi ile bu büyük olayı amirlerine iletmişti. Bunun üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, kızının adını ‘Zeynep’ koydu.

Yeniakit Publisher
2020-08-31 09:37:00 -
Akdeniz’de gaz bulunduğunda söylenen parola kızının ismi oldu!

Kıbrıs Barış Harekatı’nda ‘Ayşe tatile çıksın’ parolası günümüz en bilinen olayıydı. Şimdi ise Karadeniz’de doğal gaz bulan Fatih sondaj gemisi, doğal gazı ‘Zeynep uyandı’ parolası ile duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, geçtiğimiz gün bir kızı oldu. Kızına isim koymak isteyen bakan yardımcısı çok ses getiren bir olayın parolasını kullandı. Kıbrıs Barış Harekatı’nda olduğu gibi ‘Ayşe tatile çıksın’ şifresi gibi doğal gazın bulunduğunu gösteren ‘Zeynep uyandı’ parolasından esinlendi.

Zeynep uyandı parolası nereden geliyor

Milliyet Ankara Muhabiri Didem Özel Tümer şu sözlerle durumu açıkladı:

Sondaj hızla sürerken, bir gece saat üç civarında TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar'a gaza ulaşıldığı haberini verir. Bayraktar'a burada bir parantez açmakta fayda var. Enerji piyasası oyuncularının yakından tanıdığı bir isim. 2010-2016 döneminde EPDK Kurul üyeliği yaptıktan sonra, Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı döneminde başlatılan yeni dönem arama faaliyetlerinin emanet edildiği isim.

Aynı zamanda TPAO Yönetim Kurulu Üyesi de olan Bayraktar'ın gecenin o saatinde çalan telefonu biraz da gergin bir şekilde açtığı söyleniyor. Çünkü ısrarla çalan telefon Bayraktar'ın henüz dört aylık kızı Zeynep'in uyuduğu odadaymış. Bakan Yardımcısı telefonu açmış, keşif haberini sindirmeye çalışırken fonda ağlayan Zeynep bebek varmış. Bayraktar'ın ağzından çıkan 'Zeynep uyandı' sözleri daha sonrasında asıl stresli sürecin, dar bir kadro arasındaki parolası haline gelmiş.

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Yorumlar

Mesut Sarp

Hmm kızının adı parola. Acaip önemli bi haber.Eee başka ne olmuş...
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