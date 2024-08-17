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Dünya Akdeniz’de eğitim uçağı düştü! 1 ölü
Dünya

Akdeniz’de eğitim uçağı düştü! 1 ölü

Yeniakit Publisher
2024-08-17 10:12:00 -

Dün 2 savaş uçağının çarpışmasıyla gündeme gelen Fransa’nın güneyinde düzenlenen hava gösterisi sırasında 2 kişilik eğitim uçağı olan Fouga Magister jetinin Akdeniz’e düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti.

Fransa’nın güneyindeki Lavandou kentinde Normandiya Çıkarması'nın 80. yıl dönümü törenlerinin bir parçası olarak düzenlenen hava gösterisi sırasında eğitim uçağı olan iki kişilik çift motorlu Fouga Magister jeti Akdeniz’in sularına çakıldı. Olayda pilot hayatını kaybetti. Fransa'nın güneyindeki Var bölgesinden sorumlu yerel yetkili, “Pilotun cansız bedenine ulaşıldı” açıklamasını yaptı ve kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Hava gösterisine Fransa Hava Kuvvetleri’ne bağlı “Patrouille de France” akrobasi timinin de katılacağı ancak kaza nedeniyle etkinlikteki gösterilen iptal edildiği öğrenildi.

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Yorumlar

Şeyh Şamil

Elhamdülillah. Neyin eğitimini yapıyorlar. Hangi savaşa hazırlanıyorlar? Birbirlerini yemek için ddğil ama bize karşı ciddi bir temastalar. Topunuz geberin.
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