Künye
Abonelik
Facebook
Twitter
Google
RSS
İletişim
0553 313 94 23
Video Galeri
Foto Galeri
Yazarlar
Seçim 2018
Gündem
Siyaset
Ekonomi
Dünya
Aktüel
Spor
Sağlık
Eğitim
Teknoloji
Emlak
Kadın - Aile
Biyografi
Web TV
Tümü
Tarih
Otomotiv
Kültür - Sanat
Yerel
İslam
Gezi
Ansiklopedi
İnce'nin fotoğraflarını çeken isim CHP'den atıldı
Akdeniz'de deprem
Muharrem İnce Erzurum'da! Yüz ifadesi dikkat çekti
Kasım Süleymani'den petrol tehdidi
Süper Lig'de gelecek sezonun adı belli oldu
FETÖ'den tutuklanan eski Vali tahliye edildi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme
İşte oy kullandığınız sandıktan çıkan sonuç!
KTSO'nun eski başkanına FETÖ'den hapis
Kayıp Yusuf'la ilgili kritik gelişme
Alay komutanı FETÖ'den gözaltına alındı
Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya'da şok
'Siri' İngiltere meclisini karıştırdı!
Kayıp Ufuk'un babasının ifadesinde şok çelişki!
Son dakika! Başsavcılıktan 'Leyla' açıklaması
Ekonomi Bakanı Zeybekçi'den enflasyon açıklaması
TSK 9. devriyeyi gerçekleştirdi
Kılıçdaroğlu'na kapıyı gösteren anket! Fark yedi
SP liderinden flaş ittifak açıklaması: Ömrü bitti!
Emniyet'ten ailelere altın değerinde 12 uyarı!
Akdeniz'de deprem
Doğu Akdeniz'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
05 Temmuz 2018 Perşembe 00:01
Ayrıntılar geliyor...
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 00:01
deprem
akdeniz
GÜNCEL Haberleri
YORUM YAZ
YORUMU GÖNDER
Bugünkü Akit
Gündem
‘Kısasta hayat vardır’
Gündem
Sözde müttefiklerden aleni düşmanlık
Gündem
Bankalar tüketim toplumu istiyor
Ekonomi
Emlak Konut’tan 190 bin liraya dükkân
Gündem
Sapkın dernekler kapatılsın!
Bugünkü Yazılar
Abdurrahman Dilipak
Nereye gidiyoruz dostlar!
Ahmet Gülümseyen
Dünya Kupası, terör örgütleri ve ırkçılık…
Akif Bedir
Nokta…
Ali Karahasanoğlu
“... padişah yapmışlar, önce babasını asmış!”
Ali Osman Aydın
Çocuklar sokaklara emanet!
Ayhan Demir
Yalan dünyanın yanlış işleri
Hüseyin Öztürk
Kendi yeryüzümüz
Mehmet Koçak
O bir dehaydı, onu darbeciler sürgün etti, ama devlet uğurladı
Mehtap Yılmaz
Fehmi Koru’nun kardeşi Naci Koru! “Küçük kardeş olmak, şakaya maruz kalmak demektir”
Mustafa Çelik
Dinlerinin kıymetini bilmeyen Müslümanların kıyametleri kopmuştur
Nurettin Veren
Bu milletin göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır!!!
Sedat Yılmaz
Kur-enflasyon-faiz üçgenini bozmalıyız
Vehbi Kara
Kesintisiz Darbe Süreci ve Mağdurları
Yavuz Bahadıroğlu
“Filozoflar kral, krallar filozof olmalı”!
Son Eklenen Haberler
Gamze Özçelik'ten Berna Laçin'e sert..
İnce'nin fotoğraflarını çeken isim..
Akdeniz'de deprem
Tanker ile yük gemisi çarpıştı
Muharrem İnce Erzurum'da! Yüz ifadesi..
Alpay Özalan Meclis'e kayıt oldu:..
CHP'nin çamuru elinde kaldı! YSK ile..
Eşcinsel sapkınlardan çocuk istismarı!
Trabzonspor'da sakatlık üzüntüsü..
WhatsApp bunu yapanlara 50 bin dolar..
Kasım Süleymani'den petrol tehdidi
Süper Lig'de gelecek sezonun adı belli..
FETÖ'den tutuklanan eski Vali tahliye..
Süleyman Soylu için kritik karar! Yeni..
Medine üzerinden Peygamberimize..
Fenerbahçe ile Wilshere arasına..
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'ndan Burak..
İslam'a hakaret eden Berna Laçin kimdir?
Kenan Sofuoğlu: Aracımı alnımın..
YSK'nın sonuçlarına Muharrem İnce'den..
Resmen kadın pazarına çevirdiler! Ekşi Sözlük’te skandal başlık
Vatanda sordu Erdoğan cevapladı: Yavaş yavaş
İyi Parti: Millet İttifakı sona erdi!
Kimler bakan olacak? İşte adı geçen isimler...
Medine'ye hakaret eden Berna Laçin'e sağlam kapak! Tepkiler çığ gibi büyüyor...
Günün Karikatürü
Berna Laçin pişkince kıvırdı! Medine iftirasına cevap veremedi, Kudüs'ü ise...
Alişan'dan Berna Laçin'e sert tepki: Bu benzetme Peygamberimiz'e hakaret!
YORUM YAZ