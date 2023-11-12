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Dünya Akdeniz'de ABD askeri uçağı düştü!
Dünya

Akdeniz'de ABD askeri uçağı düştü!

Yeniakit Publisher
2023-11-12 01:18:00 -
Akdeniz'de ABD askeri uçağı düştü!

Yapılan açıklamaya göre Akdeniz’de ABD’ye ait bir askeri uçak düştü.

ABD'ye ait bir askeri uçağın 10 Kasım'da Akdeniz'de düştüğü bildirildi.

Merkezi Almanya'nın Stuttgart kentinde bulunan ABD Avrupa Komutanlığından yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'de eğitim faaliyetleri yapan bir ABD askeri uçağının cuma akşamı kaza kırıma uğrayarak düştüğü belirtildi.

Ailelerine saygı nedeniyle kazadan etkilenen askeri personel hakkında bilgi verilmeyeceği kaydedilen açıklamada, kazanın soruşturulduğu fakat düşmanca bir eylemden kaynaklanmış gibi gözükmediği ifade edildi.

 
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