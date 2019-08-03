Akdeniz'de 5.0 şiddetinde korkutan deprem AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 12.51'de merkez üssü Akdeniz açıkları olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 12.51'de merkez üssü Akdeniz açıkları olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. yrıntılar geliyor...

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