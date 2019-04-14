Akdeniz'de 3.8 şiddetinde deprem! AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de, Richter Ölçeği'ne göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında saat 11.51'de kaydedilen deprem, 35.3 kilometre derinlikte meydana geldi.

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