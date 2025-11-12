  • İSTANBUL
Akdeniz yeniden sallandı! Güney Kıbrıs açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem!
Gündem

Akdeniz yeniden sallandı! Güney Kıbrıs açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Akdeniz yeniden sallandı! Güney Kıbrıs açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz’de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Baf kenti açıklarında öğle saatlerinde yaşanan sarsıntının ardından 5,4 büyüklüğünde yeni bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkez üssünün deniz açıklarında olduğu belirtilirken, çevre ülkelerde de hissedildiği bildirildi. Şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmadığı, AFAD ekiplerinin bölgede gelişmeleri yakından takip ettiği aktarıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Baf kenti açıklarında bugün öğle saatlerinde yaşanan sarsıntının ardından 5,4 büyüklüğünde yeni bir deprem olduğunu bildirdi.

AFAD, Akdeniz'de, GKRY'nin Baf kenti açıklarında TSİ 17.23'te meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin, 18,84 kilometre derinlikte kaydedildiğini aktardı.

Deprem, GKRY ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) hissedildi.

Baf kentinde ikinci depremin ardından halkın evlerine giremediği, bazı okullarda eğitimin durdurulduğu bildirildi.

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da da bazı okullardan öğrenciler tahliye edilerek, toplanma noktalarından ailelerine teslim edildi.

KKTC Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, deprem sonucunda ülke genelinde olumsuz bir durum yaşanmadığını açıkladı.

Aynı bölgede, bugün öğle saatlerinde GKRY ve KKTC'de hissedilen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından 12 artçı sarsıntı tespit edilmişti.

