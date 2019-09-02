Akdeniz ve Ege’ye kıyısı olan 11 belediye Antalya’da buluşuyor

Akdeniz ve Ege’ye kıyısı olan 11 belediye, iklim değişikliğinin etkilerine karşı deniz ve kıyıların korunmasına yönelik işbirliği protokolü imzalamak üzere 4 Eylül Çarşamba günü Antalya’da buluşuyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen “Antalya’nın Deniz ve Kıyılarının İklim Degisikligine Adaptasyonu Projesi” büyüyerek devam ediyor. Antalya’nın deniz ve kıyılarının iklim değişikliğine karşı risk yönetimi stratejisinin hazırlanması ve turizm, balıkçılık, biyolojik çeşitliliğin, tarihi ve doğal mirasın koruması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesini amaçlayan proje kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi, bu konuda işbirliği yapmak üzere Akdeniz ve Ege’ye kıyısı olan belediyeleri Antalya’da bir araya getiriyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Adana Büyükşehir Belediyesi, Aydın

Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale Belediyesi, Edirne Belediyesi, Girne Belediyesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin katılımıyla 4 Eylül Çarşamba günü bir toplantı gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesi’ndeki toplantı sonunda 11 belediye, Akdeniz ve Ege Denizi’ne Kıyısı Olan Belediyeler Arasında İklim Değişikliğinin Etkilerine Karşı Deniz ve Kıyıların Korunmasına Yönelik İşbirliği Protokolü’ imzalayacak ve konuyla ilgili basın açıklaması yapacak.