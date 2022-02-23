Akdeniz Üniversitesi'nde yaşanan kavga üzerinden Kürt-Türk provokasyonu!

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HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, TBMM'de konuştu.

Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde PKK sevicilerle ülkücü öğrenciler arasında yaşanan kavgayı anlatan HDP'li Beştaş, "3 arkadaşımız Kürt olduğu için ırkçıların saldırısına uğradı." ifadeleri ile Kürt-Türk provokasyonu yaptı.

'Yaralanan üç öğrenci de Kürt'

HDP'li Beştaş, şunları söyledi:

Milletvekilimiz Kemal Bülbül aradı. Akdeniz Üniversitesi kampüsünde kafede oturan öğrencilere ırkçı bir saldırı gerçekleşmiş. Saldıran ırkçı grup, "Sizin gibileri buralarda barındırmayacağız. Ekmeğimizi yiyorsunuz." demiş. Yaralanan üç kişi de Kürt öğrenciler.

Akdeniz Üniversitesi'ndeki PKK sevici üniversitelilerin "Antalya Özgür Öğrenci İnisiyatifi" adlı Twitter hesabından duyurulan olayla, hesaptan yapılan bazı paylaşımlar şöyle: