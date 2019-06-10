Akdeniz Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019 başvuru

Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi alımı ilanı yaptı. İlana göre Akdeniz Üniversitesi Fakülte ve meslek yüksek okullarında görevlendirilmek üzere 22 öğretim üyesi alınacak. Akdeniz Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019 başvuruları 10 Haziran’da başlamış olup son başvuru tarihi ise 25 Haziran. Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi alım şartları merak edilmekte. İşte Akdeniz Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanına ilişkin detaylar…

Üniversitemizin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Akdeniz Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan öğretim üyesi alınacaktır. Birden fazla kadro ilanına yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. İlanla ilgili detaylara Üniversitemizin http://personel.akdeniz.edu.tr adresinden ulaşılabilir.