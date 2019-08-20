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Akdeniz son dakika deprem! Antalya, Kumluca, Finike ve Kemer'de kaç şiddetinde deprem oldu?

Son dakika deprem haberleri ardı ardına gelmekte. Sabah saatlerinde Ankara’yı sallayan deprem bu kez de Akdeniz’i salladı Akdeniz’de son dakika olarak 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Akdeniz açıklarında meydana gelen deprem Antalya, Kumluca, Finike ve Kemer’de de hissedildi.

20 Ağustos 2019 Salı 13:20
Akdeniz son dakika deprem! Antalya, Kumluca, Finike ve Kemer'de kaç şiddetinde deprem oldu?

Son dakika deprem haberleri ardı ardına gelmekte. Sabah saatlerinde Ankara’yı sallayan deprem bu kez de Akdeniz’i salladı Akdeniz’de son dakika olarak 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Akdeniz açıklarında meydana gelen deprem Antalya, Kumluca, Finike ve Kemer’de de hissedildi.

Akdeniz'de son dakika olarak korkutan bir deprem meydana geldi. 4,3 şiddetinde olduğu bildirilen deprem hakkında AFAD tarafından yapılan açıklamalara göre; Alanya ilçesinin 54.86 kilometre açığında saat 12.34'te kaydedilen deprem, 36.39 kilometre derinlikte meydana geldi. Deprem Antalya'nın Kumluca, Finike ve Kemer ilçelerinde de hafif şekilde hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ya da hasar oluşmadı.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 13:20
  1. Ankara
  2. Akdeniz son dakika deprem!
  3. Antalya Kumluca Finike Kemer'de kaç şiddetinde deprem oldu?
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