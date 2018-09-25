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Akdeniz diyeti beyin sağlığını nasıl etkiliyor?

Akdeniz salatası beyin sağlığı üzerinde etkisi var mı? Araştırmacılar bu konu hakkında ne diyor? İşte bu konu hakkında yapılan çalışmanın sonuçları...

25 Eylül 2018 Salı 23:18
Akdeniz diyeti beyin sağlığını nasıl etkiliyor?

Araştırmacılar, Akdeniz diyeti uygulayan yaşlıların beyin hacimlerinin, bu diyeti uygulamayanlardan daha büyük olduğunu belirledi.

Sonuçları, "American Academy of Neurology" tıp dergisinin internet sitesi Neurology'da yayımlanan çalışmada, araştırmacılar, Akdeniz diyeti uygulayan yaşlıları üç yıl boyunca takip ederek beyinlerindeki değişimi inceledi.

Çalışmanın lideri İskoçya'nın Edinburgh Üniversitesinden Michelle Luciano, "Yaşlandıkça, beyin büzüşür. Bizler öğrenmemizi ve hafızamızı etkileyen beyin hücrelerimizi kaybederiz." diyerek araştırmanın, Akdeniz diyetinin beyin sağlığına olumlu etkisi olduğu kanısını güçlendirdiğini aktardı. Luciano, öte yandan bulgularının doğrulanması için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini de aktardı.

Araştırma çerçevesinde demans (bunama) hastası olmayan 70'li yaşlarında 967 İskoçyalının yeme alışkanlıkları hakkında bilgi edinildi.

Akdeniz diyetini yakından takip etmeyen kişilerin beyin hacimlerinde, diyeti daha doğru uygulayanlara göre üç yıl boyunca kayıp olasılığının daha yüksek olduğu görüldü.

Beslenme alışkanlıklarındaki farklılığın, Akdeniz diyetini uygulayanların toplam beyin hacminde görülen yüzde 0,5'lik küçülmeyi izah ettiği kaydedilirken, bunun normal yaşlanma sürecinde gözlenenin yarısı kadar olduğuna dikkat çekildi.

Araştırma sırasında beyin hacmini etkileyebilecek, yaş, eğitim, diyabet veya yüksek tansiyon gibi faktörler de göz önünde bulunduruldu.

Öte yandan araştırma, gri madde hacmi veya kortikal kalınlık ile Akdeniz diyetinin arasında hiçbir ilişki olmadığını gösterdi.

Araştırmacılar, aynı zamanda, geçmişte konuyla ilgili yapılan çalışmaların aksine, daha fazla balık daha az et tüketmenin de beyindeki bu değişimlerle bağlantısı bulunmadığını açıkladı.

Akdeniz diyeti, büyük miktarda meyve, sebze, zeytin yağı, fasulye, buğday ve pirinç gibi tahıllar, makul miktarlarda balık ve süt ürünleri ile sınırlı miktarda kırmızı et ve kümes hayvanlarını içeriyor.

 

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 23:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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