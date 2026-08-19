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Kadın - Aile Akciğerlerinizi 3 günde tamamen temizleyin: İstiyorsanız adeta yerden yere vuran o içecek bunu yapıyor
Kadın - Aile

Akciğerlerinizi 3 günde tamamen temizleyin: İstiyorsanız adeta yerden yere vuran o içecek bunu yapıyor

Yeniakit Publisher
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Akciğerlerinizi 3 günde tamamen temizleyin: İstiyorsanız adeta yerden yere vuran o içecek bunu yapıyor

Size üç günde ciğerlerinizi temizleyecek mucizevi bir karışımı tanıtıyoruz. Bu kuvvetli karışıma başlayıp sigarayı tamamen bırakmanız bile mümkün. Sigaranın zararını azaltmanızda adeta ilaç gibi gelecek. Tehdit eden nikotini akciğerlerinizden temizleyin...

Akciğerlerinizi 3 Günde Tamamen Temizleyin! Sigarada bulunan nikotin bağımlılık yaratıyor. Zaman içinde beden nikotine alışıyor ve nikotinin etkisini hissedebilmek için daha fazlasına ihtiyaç duyuyor. Bu da ciğerlerde daha fazla hasar oluşması anlamına geliyor. Bu konuda verilebilecek en iyi tavsiye sigarayı bırakmak. Ama eğer tamamen bırakmak zor geliyorsa bazı bitkisel karışımlarla zararı azaltmanız mümkün. Bu nedenle size üç günde ciğerlerinizi temizleyecek mucizevi bir karışımı tanıtıyoruz. Bu kuvvetli karışıma başlayıp sigarayı tamamen bırakmanız bile mümkün.

Akciğerleri 3 günde temizleyen yöntem: 1,5 bardak suya 2 limonun suyunu sıkın ve kahvaltıdan önce için. Öğle yemeğinden önce aynı miktarlarda greyfurt ve havuç suyu tüketin. Greyfurt ve havuç suyu solunum sistemini düzenler ve kanı alkalize eder. Yemek sırasında 2 bardak potasyum deposu yabanmersini tercih edin.

Akşam yatmadan önce ise yine 2 bardak yabanmersini suyu tüketip öyle uyuyun. Bu programı uygulayacağınız 3 gün boyunca bitki çayları içmeye, ciğerlerinizi açacak sporlar yapmaya ve okaliptus gibi doğal yağlar ile nefes açıcı kürler uygulamaya da özen gösterin.

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