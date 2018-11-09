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Akciğerleri güçlendirecek ballı zencefilli kür

Bu içecek, bağışıklık sisteminizi güçlendirecek ve akciğerlerden mukus dışarı atacaktır.

09 Kasım 2018 Cuma 14:45
Akciğerleri güçlendirecek ballı zencefilli kür


Akciğerler, bağışıklık sisteminiz için çok önemlidir, çünkü birincil işlevi, oksijeni teneffüs etmek ve depolamak ve burun yoluyla karbondioksit vermektir. Ancak burnumuz mukuslardan dolayı tıkanırsa akciğerleri olumsuz etkiler.

Aşağıdaki içecek, bağışıklık sisteminizi güçlendirecek ve akciğerlerden mukus dışarı atacaktır.

Gerekli Malzemeler:

1 çorba kaşığı bal

1 yemek kaşığı zencefil tozu

4 taze sıkılmış limon

2 gr. yulaf

1 su bardağı arı su

Yulafları durulayın ardından su ve zencefille karıştırın. Karışımı birkaç dakika kaynatın. Soğuduktan sonra bal ve limon suyu ilave edin ve gece boyunca bekletin.

Buzdolabında saklayın. 1 haftaya kadar kullanabilirsiniz..

Her sabah aç karnına bu içecekten 30-40 ml içilir. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için bunu 40 gün boyunca tekrarlayın. Daha sonra 15 günlük ara verin ve tedaviyi 40 gün daha tekrarlayın. Ayrıca her türlü virüs ve bakteri saldırısını önleyecek, bağışıklığınızı güçlendirecektir.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 14:45
  1. akciğer temizliği
  2. zencefil
  3. kür

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