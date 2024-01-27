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Sağlık Akciğer problemlerine işaret eden ayaklarda ve bacaklarda oluşan 3 belirti
Sağlık

Akciğer problemlerine işaret eden ayaklarda ve bacaklarda oluşan 3 belirti

Yeniakit Publisher
2024-01-27 09:21:00 -
Akciğer problemlerine işaret eden ayaklarda ve bacaklarda oluşan 3 belirti

Göğüs ağrısı, öksürük, nefes darlığı ve horlama akciğerlerde sorun olduğunu gösteren başlıca belirtilerdir . Ancak bacaklar aynı zamanda bu organla ilgili bir soruna da işaret edebilir. Bunlarla ilişkili üç olağandışı semptom hastalığı ele verir: ağrı veya kramplar, ayak ve bacakların şişmesi ve renginin değişmesi.

Bacaklar akciğer problemlerini nasıl ortaya çıkarır?

Nefes almak, özellikle akciğer sorunu yoksa çok az kişinin dikkat ettiği bir süreçtir. Aynı zamanda birçok kişi solunum yolu hastalıklarının mutlaka solunum problemleri olarak ortaya çıkması gerektiğine inanıyor.

Pulmoner hipertansiyon, kalpten akciğerlere kan pompalayan arterlerin daralması ve hipertansiyona neden olmasıyla ortaya çıkan ciddi bir durumdur. Pulmoner hipertansiyonda kalbin yıpranmış ve genişlemiş olan sağ ventrikülü giderek zayıflar ve akciğerlere yeterli kanı pompalama yeteneğini kaybeder.

Cleveland Clinic'ten uzmanlar bunun sonunda kalp yetmezliğine yol açabileceğini açıklıyor.

Pulmoner hipertansiyonun belirtileri şunlardır:

  • düzensiz nabız;

  • zayıflamış kalp aktivitesi;

  • efor sırasında nefes darlığı;

  • vertigo;

  • istirahatte nefes almada zorluk;

Bu akciğer hastalığı aynı zamanda bacaklarda ağrıya, kramplara ve şişmeye de neden olabilir. Pulmoner hipertansiyonu olan bazı kişiler ayak bileklerinde ve ayaklarında ağrı veya şişlik fark eder. Bacaklarınız mavimsi görünüyorsa, bu, kandaki oksijen doygunluğu seviyeleri yüzde 85'in altına düştüğünde ortaya çıkan bir kalp ve akciğer rahatsızlığı olan siyanozun bir işareti olabilir. Siyanoza neden olabilecek birçok durum olmasına rağmen çoğu akciğerlerle ilgilidir.

Bunlar arasında kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), pulmoner hipertansiyon, astım ve zatürre yer alıyor. Akciğer ödemi, akciğerlerdeki hava keselerinde aşırı sıvı bulunmasıyla karakterize, potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir durumdur. Hava olması gereken yerde sıvı biriktiğinden, akciğer ödemi olan hastaların nefes alması giderek zorlaşır.
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Akut akciğer ödemi aniden ortaya çıkar ve sıklıkla nefes darlığı, huzursuzluk, hırıltı, sürekli öksürük (bazen pembe, köpüklü balgam üretir), hızlı kalp atım hızı veya baş dönmesi ile sonuçlanır. Akciğer ödemi kronik olduğunda kilo alımına, yorgunluğa, bacaklarda ve ayaklarda şişmeye neden olabilir.

 

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