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Sağlık Akciğer kanseri hastaların immünoterapi tedavi masrafları SGK tarafından ödenecek.
Sağlık

Akciğer kanseri hastaların immünoterapi tedavi masrafları SGK tarafından ödenecek.

Akciğer kanserinde immünoterapi SGK tarafından ödeme kapsamına alındı

Yeniakit Publisher
2022-02-10 12:05:00 - 2022-02-10 12:09:11
Akciğer kanseri hastaların immünoterapi tedavi masrafları SGK tarafından ödenecek.

Akciğer kanseri hastaların immünoterapi tedavi masrafları SGK tarafından ödenecek.

Her iki cinsiyette de sık görülen akciğer kanseri ölüm sebepleri arasında üst sırada yer alıyor. Hastalığın tedavisinde kemoterapi, radyoterapi, akıllı ilaç tedavisi hali hazırda kullanılan tedavi yollarıdır. Bunun yanı sıra daha az yan etkisi bulunan immünoterapi tedavisi de Mehmet akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’nde uygulanan tedavi yöntemidir.

Akciğer kanseri hastalarında immünoterapi tedavisinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ödeme kapsamına alındığı bilgisini veren İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Erdem Şen, "İnsan bağışıklık sistemi hücrelerini aktif hale getirip, tümör hücreleri ile savaşan immünoterapi tedavisi klasik kemoterapi tedavisine göre daha az yan etkili bir tedavi şeklidir. Hastane tıbbi onkoloji biriminde hali hazırda uygulanan immünoterapi tedavisi, yapılan son değişiklikle artık akciğer kanseri hastalarında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödeme kapsamına alınmıştır. Bir sıra kemoterapi tedavisi sonrasında uygun bulunan küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarında bu ilaç kullanılabilecektir” dedi.

 

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