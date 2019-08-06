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Akçay: Türkiye güvenliğinden taviz veremez

MHP Grup Başkanvekili Akçay, "Pençe Harekatı'nda terör yuvaları dağıtılmaktadır. Önümüzdeki kısa dönem içerisinde bu terör unsurlarının bölgemizden tamamen yok edilmesi sağlanacaktır. Türkiye güvenliğinden taviz veremez." dedi.

06 Ağustos 2019 Salı 21:56
Akçay: Türkiye güvenliğinden taviz veremez

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal ile Demirci Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve partisinin ilçe başkanlığını ziyaret etti.

Akçay, ziyaretleri sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ülküdaşlarını eski yuvalarına dönmeye davet ettiğini belirterek, "MHP'nin önünden bile geçemeyecek kişiler, çağrı kendilerine yapılmış gibi tepki gösterdi. Oysa tekrar ediyorum, fiziken orada fikren bizimle olan çok sayıda arkadaşımız tüm yurt sathında ve TBMM'de var. Kısa zamanda arkadaşlarımızın pek çoğu büyük davete icabet edecektir ve etmelidir. Biz kendilerini kucaklamaya hazırız." diye konuştu.

Türkiye'ye yönelik tehditleri içeren bir terör yapılanması bulunduğuna da değinen Akçay, "Adına PKK/PYDyapılanması dediğimiz terör unsurları, başta Türkiye'yi ve Suriye'nin bütünlüğünü hedef almaktadır. Ayrıca ABD tarafından on binlerce silah ve mühimmatla donatılmakta ve eğitilmektedir. Bu durum bölge barışına ve ülkemiz güvenliğine çok ciddi bir tehlikedir." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarını başarı ile icra ederek, belli bölgeleri terör unsurlarından arındırdığına işaret eden Akçay, şunları söyledi:

"Türkiye bu konuda kararlıdır. Son günlerde de Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin bu noktada kararlı adım atacağını ifade etmiştir. 911 kilometre sınıra sahip olduğumuz Suriye sınırında, barışın tesis edilmesi için çalışılmaktadır. Pençe Harekatı'nda da bazı terör yuvaları dağıtılmaktadır. Önümüzdeki kısa dönem içerisinde bu terör unsurlarının bölgemizden tamamen yok edilmesi sağlanacaktır. Türkiye güvenliğinden taviz veremez."

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 21:56
  1. Manisa
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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