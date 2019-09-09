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Akçakoca’ya yapılacak hastane için imzalar atıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesi Yeni Mahalle Ketmenli Caddesi üzerindeki arsaya inşa edilecek olan Devlet Hastanesi binası için imzalar atıldı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 15:38
Akçakoca’ya yapılacak hastane için imzalar atıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesi Yeni Mahalle Ketmenli Caddesi üzerindeki arsaya inşa edilecek olan Devlet Hastanesi binası için imzalar atıldı. Vali Dr. Zülkif Dağlı mevcut hastane binası çevresinin belediye tarafından yürüyüş ve spor alanlarının yer alacağı bir millet bahçesine dönüştürüleceğini kaydetti. AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ise bürokrasi ve siyasetin el ele vererek yer sorununu çözdüğünü söyledi.


Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Demokrasi Hakem Kurulu Üyesi Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin ve İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz’ın katılımı ile Düzce Valiliği Makam Toplantı Salonunda Akçakoca Devlet Hastanesi binasının arsa protokolü imzalandı.


Vali Zülkif Dağlı, proje ihalesinin kısa sürede tamamlanacağını kaydederek “Göreve başladığım günden bu yana üzerinde durduğum bir konuydu. Nihayet sonuçlandı. Akçakoca’mıza modern bir devlet hastanesi kazandırma yolunda bir adım atmış olduk. Mevcut hastanenin bahçesi de yürüyüş ve spor alanlarının olduğu güzel bir millet bahçesi haline getirilecek. Yer konusunda sıkıntımız olduğu için süreç uzamıştı. Proje ihalesi kısa bir zamanda bitecek. Ardından inşaat ihalesi yapılacak. Emek sarf eden herkese teşekkür ederim” dedi.


AK Parti Demokrasi Hakem Kurulu Üyesi Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, yeni hastane tamamlanana kadar mevcut hastanede sağlık hizmetlerinin verileceğini, acil ihtiyaçların giderilmesi için 900 bin liralık bir ödenek çıkartıldığını söyleyerek “Hastanenin kamulaştırma bedeli 2018 yılının Ekim ayında çıkartılmıştı. Biz süreç içerisinde proje ihalesini yapma aşamasına gelmiştik. Sayın Başkanın seçim sonrası gösterdiği yapıcı tavır çok önemli. Bürokrasi ve siyaset hep birlikte bu hastane için epeyi zamandır uğraşıyoruz. İlk önemli adımımız kamulaştırmaydı. İkinci önemli adımımızda imzalanan bu protokol. Bundan sonra inşallah proje ihalesi süreci başlayacak. Mevcut hastane hizmet vermeye devam edecek. Mevcut hastanenin bekletilemeyecek acil ihtiyaçları için yaklaşık 900 bin liralık bir ödenek çıktı. Sayın müdürümüzün önemli gayretleri var. Bu inşaat süreci kısa sürede tamamlanabilecek kolay bir süreç değil” diye konuştu.


Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz ise yeni hastane binasının İller Bankası kredisi ile alınan yere inşa edileceğini mevcut hastane arazisinin ise Akçakoca Belediyesi’ne devredildiğini ifade ederek “Akçakoca’nın hastane problemi vardı. İller Bankası vasıtasıyla alınan bir yer vardı. Sağlık Bakanlığı bu yeri uygun gördü. Mevcut hastanenin olduğu yeri de Akçakoca Belediyesi’ne tahsis etti. Tahsis edilirken bu alanın 2 dönümlük alanına sağlık ocağı ve sağlık hayat merkezi yapılması da kararlaştırıldı. Mühim olan hastanenin yenilenmesi noktasıydı. Vekilim ve Valimin telkinleriyle ivedilikle sorunun çözümü için protokolü imzaladık. Her şey Akçakoca için hayırlı olsun” şeklinde açıklama yaptı.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 15:38
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