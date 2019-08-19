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Akçakoca’da yapılacak çalışmaları görüştüler

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Akçakoca Belediye Başkan yardımcıları Yüksel Yılmaz ve Hakan Öztaş, personel ile yaptıkları toplantıda önceliğin vatandaş memnuniyeti olduğunu söylediler.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 18:22
Akçakoca’da yapılacak çalışmaları görüştüler

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Akçakoca Belediye Başkan yardımcıları Yüksel Yılmaz ve Hakan Öztaş, personel ile yaptıkları toplantıda önceliğin vatandaş memnuniyeti olduğunu söylediler.


Akçakoca Belediye Başkan Yardımcıları Yüksel Yılmaz ile Hakan Öztaş, belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü, İmar Müdürlüğü, Muhasebe ve Kültür müdürlüğü personelleriyle toplantı gerçekleştirdiler. Toplantıda ilçe genelinde yapılacak olan çalışmalar ile ilgili planlama ve programlama yapıldı.


Başkan Yardımcısı Yüksel Yılmaz “Bazı bölümlerdeki personelimizle bir araya gelerek yaptığımız çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunduk. Gerçekleşecek olan çalışmaları anlattık. Öncelikli hizmetlerinin ele alındığı toplantıda önceliğimiz vatandaşlarımızın memnuniyetidir. Nerede bir sorun varsa hızlı ve adil bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 18:22
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