Akçakoca kırkyama öğretmenlerini ağırlayacak

Akçakoca Belediyesi ve Akçakoca Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile“Kırkyaman’ı Al Gel” sergisinin açılışı yapılacak.

Çeşitli renk ve desendeki bez parçalarının değişik şekillerde bir araya getirilerek yapılan bir el sanatı olan kırkyama eserleri, Akçakoca’da açılacak sergi ile beğeniye sunulacak.

Ankara, İstanbul, Çanakkale, İzmir, Bursa, Düzce, Akçay, Orhangazi, Değirmendere ve Söke şehirlerinden kırkyama öğretmenlerinin buluşacağı sergide, Anadolu’nun kültürel zenginliğini yansıtan motif çalışmaları ile yapılan el işi ürünler sergilenecek.5 Eylül 2019 Perşembe günü Özkök Kültür Evi’nde açılışı yapılacak olan sergi, 3 gün sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, Akçakoca Belediyesi ve Akçakoca Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Türkiye’nin dört bir yanından gelecek Kırkyama Öğretmenlerinin buluşacağı “Kırkyama’nı Al Gel” sergi açılışına tüm halkımızın davetli olduğunu duyurdu.