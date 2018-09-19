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Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan vuruldu mu?

AK Parti Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan'ın aracına hareket halindeyken kimliği belirsiz kişiler tarafından uzun namlulu silahla ateş açıldı. Ayhan'ın saldırıda yara almadığı araçta hasar oluştuğu öğrenildi.

19 Eylül 2018 Çarşamba 12:23
Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan vuruldu mu?

AK Parti Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan'ın aracına hareket halindeyken kimliği belirsiz kişiler tarafından uzun namlulu silahla ateş açıldı. Ayhan'ın saldırıda yara almadığı araçta hasar oluştuğu öğrenildi.

Akçakale Belediye Başkanı AK Parti'li Abdülhakim Ayhan saldırı sonrası belediyeye geçerken, özel harekat polislerinin de sevk edildiği olay yerinde kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Abdülhakim Ayhan'ın makam aracına, 20 Ekim 2015 tarihinde, Şanlıurfa kent merkezinde taşlı saldırı düzenlenmiş, olayda yaralan olmamış, araçta hasar oluşmuştu.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 12:23
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