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Aktüel

Akçadağ’da siperlik maske dağıtımı yapıldı

Malatya’nın Akçadağ İlçesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında kamu kurumlarına siperlik maske dağıtımı yaptı.

2020-04-23 12:36:36 -
Akçadağ’da siperlik maske dağıtımı yapıldı

Malatya’nın Akçadağ İlçesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında kamu kurumlarına siperlik maske dağıtımı yaptı.


Akçadağ Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “ Siperlik maskeler gençlik spor ailesinden Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de yeni tip Korona virüse karşı İlgili birimler tarafından alınan tedbirlerin yanı sıra, Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen projede Gençlik Merkezleri tarafından yüz koruyucu siperlik maskeler yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığınca 81 ilde başlatılan bu projede üretilen maskeler ilçemizde de Kamu kurumlarına dağıtıldı” denildi.

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