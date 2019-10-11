Akçaabat köftesi nasıl yapılır? Akçaabat köftesi tarifi
Klasik köftelerden sıkıldıysanız; buram buram Karadeniz kokan Akçaabat köftesinden hazırlayabilirsiniz. İşte, merak ettiğinizin "Akçaabat köftesi nasıl yapılır?" sorusunun cevabı...11 Ekim 2019 Cuma 18:39
Klasik köftelerden sıkıldıysanız; buram buram Karadeniz kokan Akçaabat köftesinden hazırlayabilirsiniz. İşte, merak ettiğinizin "Akçaabat köftesi nasıl yapılır?" sorusunun cevabı...
Akçaabat köfte nasıl yapılır?
Malzemeler:
- 500 gram dana kıyma
- 100 gram yağlı kuzu boşluk eti
- 4-5 diş sarımsak
- 1 su bardağı Trabzon ekmeği kırıntısı
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Karabiber
İşin sırrı Trabzon ekmeğinde gizli.
Trabzon ekmeğini rondodan geçirin ve bir su bardağı kırıntı elde edin.
Bir gece önceden bu ekmeği tepsiye yayın.
Ekmeklerin üzerine tülbent örtün ve kurumasını sağlayın.
Ertesi gün tüm malzemeleri en az 20 dakika yoğurun.
Hazırladığınız harcı bir saat kadar buzdolabında dinlendirin.
Ardından kıymaya yuvarlak bir şekil verin.
Az yağlı tavada köfteleri kızartın.
Aynı yağ içerisinde domates ve biber de kızartabilirsiniz.
Afiyet olsun.
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