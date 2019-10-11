Akçaabat köftesi nasıl yapılır? Akçaabat köftesi tarifi Klasik köftelerden sıkıldıysanız; buram buram Karadeniz kokan Akçaabat köftesinden hazırlayabilirsiniz. İşte, merak ettiğinizin "Akçaabat köftesi nasıl yapılır?" sorusunun cevabı...

Klasik köftelerden sıkıldıysanız; buram buram Karadeniz kokan Akçaabat köftesinden hazırlayabilirsiniz. İşte, merak ettiğinizin "Akçaabat köftesi nasıl yapılır?" sorusunun cevabı... Akçaabat köfte nasıl yapılır? Malzemeler: 500 gram dana kıyma

100 gram yağlı kuzu boşluk eti

4-5 diş sarımsak

1 su bardağı Trabzon ekmeği kırıntısı

1 tatlı kaşığı tuz

Karabiber İşin sırrı Trabzon ekmeğinde gizli. Trabzon ekmeğini rondodan geçirin ve bir su bardağı kırıntı elde edin. Bir gece önceden bu ekmeği tepsiye yayın. Ekmeklerin üzerine tülbent örtün ve kurumasını sağlayın. Ertesi gün tüm malzemeleri en az 20 dakika yoğurun. Hazırladığınız harcı bir saat kadar buzdolabında dinlendirin. Ardından kıymaya yuvarlak bir şekil verin. Az yağlı tavada köfteleri kızartın. Aynı yağ içerisinde domates ve biber de kızartabilirsiniz. Afiyet olsun.

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