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Medya Akça Hatun babası kim? Alparslan: Büyük Selçuklu Akça hain mi?
Medya

Akça Hatun babası kim? Alparslan: Büyük Selçuklu Akça hain mi?

Aka Hatun tarihte var mı? Alparslan: Büyük Selçuklu dizisini izleyenler Akça Hatun’un kim olduğunu tarihte böyle bir karakter olup olmadığını merak ediyor. Peki, Akça Hatun Çağrı Bey’i neden hançerledi? Akça Hatun kim?

Yeniakit Publisher
2021-11-09 01:35:00 -
Akça Hatun babası kim? Alparslan: Büyük Selçuklu Akça hain mi?

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde işlenen konular ve karakterler araştırılıyor. Diziyi izleyenler Çağrı Bey’i hançerleyen Akça Hatun’un kim olduğunu merak ediyor.

Akça Hatun babası kim? Alparslan: Büyük Selçuklu Akça hain mi?

Akça Hatun, dizinin 1.bölümünün son sahnelerinde Çağrı Bey’i hançer ile yaralıyor. Bu durum ise akıllara ‘Akça Hatun düşman mı?’ sorusunu getirdi.

Akça Hatun tarihte Aka Hatun ismiyle biliniyor. Aka Hatun, Selçuklu Devleti’nin ikinci Sultanı Alparslan’ın ilk eşidir. Tarihi kaynaklarda Aka Hatun’a ilişkin detaylı bilgiler yer almıyor. Alparslan, Aka Hatun’un ardından Seferiye Hatun ile evlenmiş. Sultan Alparslan’ın söz konusu iki evliliğinden 12 çocuğu olmuştur. Sultan Alparslan’ın çocuklarının isimleri şöyle:

Muizzeddin Melikşah

Tacüddevle Tutuş

İzzeddin Arslan Argun

Böri Bars

Tuğrul

Ayaz

Togan

Arslan

Tekiş

Ayşe

Züleyha

Fülane Hatun

Dizide Akça Hatun rolünü Fahriye Evcen oynuyor. Akça Hatun’un hain olup olmadığı ise diğer bölümlerde anlaşılacaktır.

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