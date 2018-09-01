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Akbil basmayan yolcular dehşet saçtı!

İstanbul Beyoğlu'nda özel halk otobüsüne bindikten sonra akbil basmadığı iddia edilen 4 kişi ile otobüs şoförü arasında çıkan kavgada otobüs şoförü sol bacağından bıçaklandı.

01 Eylül 2018 Cumartesi 09:44
Akbil basmayan yolcular dehşet saçtı!

İSTANBUL Beyoğlu'nda özel halk otobüsüne bindikten sonra akbil basmadığı iddia edilen  4 kişi ile otobüs şoförü arasında kavga çıktı. Olayda otobüs şoförü sol bacağından bıçaklanırken olayı gerçekleştirenler kaçarak uzaklaştı.

AKBİL BASMADINIZ DEYİNCE... Olay Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Taksim-Kayaşehir hatlı özel halk otobüsünde çalışan Ercan Kılıç durağa yanaştığı sırada 4 kişi otobüse bindi. Şoför Kılıç bir süre sonra otobüse akbil kullanmadan binen 4 kişiyi akbil kullanması yönünde uyardı. Bunun üzerine tartışma çıktı.

BACAĞINDAN BIÇAKLAYIP KAÇTILAR... Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ercan Kılıç sol bacağından bıçaklandı. Olayı gerçekleştiren kişiler koşarak kayıplara karıştı. Yolcuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Ercan Kılıç olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 

O ANLARI ANLATTI.. Olayda yaralanan otobüs şoföre Ercan Kılıç, "Akbillerinizi doldurun dedim. Onlar da aşağı inmediler. Ben de yukarı çıktım. Neden oturuyorsunuz yolcular sizi bekliyor dedim. Tartışma çıktı, bıçaklandım" dedi.

İKİ KİŞİ SOFÖRE SALDIRDI DİĞERİ BIÇAKLADI... Olay anında otobüste bulunan yolcu Mert Ünal, "Taksim'den otobüs yolcuları aldı. Bir durak sonra bu arkadaşlar bindi. Akbilleri yoktu. Şoför bunlara "Durun biri sizin yerinize akbil basar" dedi. Bunlarda otobüsün ikinci katına çıktı 2-3 durak sonra şoför,'akbil basmayanlar aşağı insin' dedi. Akbilsiz binen 4 kişi yukarıdan aşağı küfür etti. Şoför de 'inin aşağı' dedi. Otobüsün kapılarını açtı. Ondan sonra şoförle tartışmaya başladılar. İki kişi şoföre saldırdı. Şoför kendini korurken üçüncü kişi şoförü bıçaklayıp kaçtı. Toplam 4 kişilerdi" dedi.

Polis ekipleri kaçan 4 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 09:44
  1. Kayaşehir
  2. İstanbul
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