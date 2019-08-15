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AKBEM’den Bilgisayar Kodlama Eğitimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür Bilgi Eğitim Merkezleri AKBEM çocuklar yaz tatilini verimli bir şekilde değerlendiriyor.

15 Ağustos 2019 Perşembe 11:43
AKBEM’den Bilgisayar Kodlama Eğitimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür Bilgi Eğitim Merkezleri AKBEM çocuklar yaz tatilini verimli bir şekilde değerlendiriyor. AKBEM bünyesinde yoğun ilgi gören Kodlama kursuna katılan çocuklar analitik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştiriyor.


Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Atatürk Kültür Bilgi Eğitim Merkezlerinde çocuklara yönelik temel bilgisayar kodlama eğitimi veriliyor. Teknoloji çağının olmazsa olmazlarından olan yazılım ve kodlamalar ile ilgili temel konuların yer aldığı eğitim kursuna yoğun ilgi görüyor. Kodlama kursu ile çocukların bilgisayar kodlaması ile ilgili alt yapıları oluşturuluyor. Ayrıca öğrencilerin gelecekte kariyer tercihlerine ışık tutmak, analitik düşünme, problem çözme ve becerilerini geliştirmesi de hedefliyor. Çaybaşı AKBEM Kurs merkezinde eğitim veren bilgisayar kodlama uzmanı Mehmet Okan Yavuz ailelerin kodlama kursuna çocuklarını yönlendirmesini tavsiye etti.



Kodlama temel eğitimi veriliyor


Kursta bilgisayar kodlamanın temel eğitimini verdiklerini söyleyen Yavuz, “10 -12 kişilik sınıflarda eğitim veriyoruz. İlk etapta çeşitli oyunlarla eğitimlerimize başlıyoruz. Oyunlarda çeşitli objeleri hareket ettirme ve kontrol etme mekanizması kurdurarak o kontrol mekanizması ile sonuçlar vermesini sağlıyoruz. İlk temelini verdiğimiz bu eğitimler sonunda ilerlemek isteyen öğrencilerimiz 14 yaşından büyükse ASMEK’teki kurslarımıza devam edebiliyor” dedi.


Kodlama alanında yetenekli olan çocukların davranışlarından anlaşılabileceğini söyleyen Yavuz, “Bu alana ilgisi olan çocuklarımız genellikle bilgisayar başında uzun süre vakit geçiriyor. Kullandığı uygulamaların, oyunları ve programların nasıl oluştuğunu, arka planında neyin olduğunu araştırma ihtiyacı hissediyor. Oluşan bu merak hali aileleri tarafından erken yaşta fark ediliyor. Birçok öğrencimiz bu şekilde kurslarımıza başlıyor. Çocuklarının bu


alanda yetenek kazanmasını isteyen aileler de kurslarımıza çocuklarını yönlendiriyor” ifadelerinde bulundu.



"Kodlama ülkemiz için çok önemli"


Bilgisayar kodlamasının Türkiye’nin geleceği için büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Yavuz, ”Dünya’nın geleceği yapay zekaya doğru hızlı bir şekilde ilerlemekte. Bu yarışta ülkemizin geri kalmaması için geleceğimiz olan nesli erken yaşta kazanmalıyız. Biz temeli ne kadar erken atarsak o kadar bu yarışta başarılı olabiliriz. Bu noktada velilerimize büyük bir iş düşüyor. Çocukların bilgisayar kullanmasını yasaklamasınlar belirli bir kullanım zamanı belirleyerek onları araştırmaya yönlendirerek teknolojik gelişmelerden koparmasınlar” şeklinde konuştu.


Yaz tatilini verimli şekilde değerlendirmek için kursa katıldığını söyleyen Sıla Karahan “Bilgisayarı çok seviyorum. Evde ailemin belirlediği zamanlarda oyun oynamak ve yeni şeyler öğrenmek için sık sık bilgisayar kullanıyorum. Bu yüzden bilgisayarla ilgili olduğu için bu kursa katılmak istedim. Burada birçok yeni şey öğreniyorum. Oynadığımız oyunların nasıl yapıldığını eğlenceli bir şekilde öğreniyoruz. Eğitimler oldukça zevkli” diye belirtti.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 11:43
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