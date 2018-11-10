Akbayram doğmamış çocuğa don biçti! "Külliye'den teklif gelirse..."

CHP'ye zihniyetine yakın şarkıcı Edip Akbayram, gelmemiş teklif üzerinden siyaset yaptı. Akbayram, "Cumhurbaşkanlığı, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu atamaları yaptı. Kurul içerisinde sanatçılar da var. Size böyle bir teklifle gelinse kabul eder miydiniz?" sorusuna, "Asla kabul etmem." şeklinde cevap verdi. Aynı zamanda şarkıcı, Türkiye siyasi tarihinde, hiç şimdiki kadar baskıcı bir yönetim görmediğini savundu.

Edip Akbayram, Posta'dan Oya Çınar'a konuştu.

Yönetime, "baskıcı" suçlaması

"Darbeler, tutuklanmalar, gözaltılar, beş yıl çalışma yasağı. 69 yaşındayım. Neler gördüm. Ama hep aynı Edip Akbayram'dım" diyen Akbayram, şöyle devam etti:

"Politikacının yaşamının ölçüsünü bilmesi lazım. O koltuk kimseye baki değildir, Türkiye'nin tüm siyasi hayatında bu kadar baskıcı bir yönetimi hiç görmedim.

"Doymuş insan karısını öldürür mü?"

Şimdi bu ülkenin tüm yetkilerini bana verseler, önce emekçiye giderim."Aldığın maaş sana 1 ay yetiyor mu? Sosyalleşebiliyor musun? Bir restorana gidebiliyor musun?" diye sorarım. Doymuş insan, mutlu bir insan miting yapar mı? Karısını öldürür mü?"

Teklif gelse kabul etmezmiş

Akbayram, Çınar'ın "Cumhurbaşkanlığı, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu atamaları yaptı. Kurul içerisinde sanatçılar da var. Size böyle bir teklifle gelinse kabul eder miydiniz?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Asla. Benim onlarla tek farkım şudur. Onlar sarayın içindedir, ben dışındayım. Sarayın dışındaysam, ben bu toplumun içindeyim. Kabul etmem. Bugüne kadar gelen hiçbir teklifi de etmedim zaten."