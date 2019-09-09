0553 313 94 23

Akbatı, 8. yaşını Akbatı Festivali ile kutladı

Festivalde çocuk atölyeleri, söyleşiler, gösteriler, en sevilen sokak lezzetleriyle yediden yetmişe misafirler eğlenceli vakit geçirdi

09 Eylül 2019 Pazartesi 12:13
Akbatı, 8. yaşını Akbatı Festivali ile kutladı

İSTANBUL (AA) - Akbatı, 8. yaşını iki gün boyunca devam eden Akbatı Festivali ile kutladı.

Akbatı'dan yapılan açıklamaya göre, birbirinden ünlü konukların katıldığı Akbatı Festivali'nde, gün boyu devam eden çocuk atölyeleri, söyleşiler, gösteriler, en sevilen sokak lezzetleriyle yediden yetmişe her misafir eğlenceli vakit geçirdi.

Festivalde, Oylum Talu, Ece Vahapoğlu, Başak Sayan ve birçok ünlü isim keyifli söyleşileri ile yer aldı.

Festival, gün boyu birbirinden eğlenceli aktivitelerin yanı sıra Türk müziğinin sevilen iki ismi Göksel ve Kolpa'yı ağırladı. Binlerce seyircinin eşlik ettiği konserler coşkuyla gerçekleşti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 12:13
  1. Akbatı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dubai’de okul servisiyle su tankeri çarpıştı, 15 öğrenci yaralandı
    1. Dubai’de okul servisiyle su tankeri..
    2. Kuru incir 23, siyah salamura zeytin..
    3. Beyoğlu'ndaki cinayet
    4. Kangal Malaklı Boz ırkı köpeği Türkiye..
    5. Kanada'da Çevre Bakanı'na özel koruma..
    6. İmamoğlu'na "israf" ayarı: Hizmet..
    7. Senet çetesinin iş yeri sahibine..
    8. Açık Hava Sinemasında ‘Bir Millet..
    9. Nadal'ın gözü tüm zamanların rekorunda
    10. Deniz Kuvvetleri personel alım..
    11. ABD’nin 18 yıl süren işgalinde 32..
    12. Rektör Çomaklı’nın İzmir’in..
    13. Yenikapı'da şov yapıyordu!..
    14. Mersin’de CHP’nin 96’ıncı kuruluş yıl..
    15. Öldü sanılan köpek hayata döndürüldü
    16. Habib Akalın’ın ’’Hatırla Ey Türk’’..
    17. Sokakta satranç var
    18. Eseler köyü içme suyu problemi çözüldü
    19. "Alternatif Finansta Yeni Ufuklar..
    20. Siirt’te otomobil ile motosiklet..
    21. Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı..
    22. Hamza’nın okulunda hüzünlü ders başı
    23. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu’dan..
    24. Tarsus Belediyesi’nden tren garında..
    25. Osmangazi’de siyah incirler yarıştı
    26. Ali Babacan ve Abdullah Gül'ün..
    27. Sıfır faizli kampanyalar Eylül’de..
    28. Kayseri’de Simya Koleji dönemi başlıyor
    29. Başkentliler ‘Mor Şenlik’te buluştu
    30. Osmanlı’dan kalma geleneği yaşatıyorlar
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!