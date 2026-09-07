Akbaşoğlu, terörden temizlenen Gabar'da günlük 85 bin varil petrol üretildiğini belirtti

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, terörden temizlenen Şırnak Gabar'da günlük 85 bin varil petrol üretildiğini belirtti. Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Kilis'e gelen Akbaşoğlu, AK Parti Kilis Teşkilatı ile İstanbul, Gaziantep ve Hatay milletvekillerinin katılımıyla Kilis Polisevi'nde çeşitli temaslarda bulundu.

Programda konuşan Akbaşoğlu, terörsüz Türkiye hedefi, savunma sanayii, enerji çalışmaları ve 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Türkiye'nin savunma sanayiinde kendi İHA ve SİHA'larını, yerli ve milli yazılımlarını, geliştirdiği mühimmat ve silahlarını kullanarak ordusunu ve güvenlik güçlerini güçlendirmesinin terörün ortadan kaldırılması açısından büyük önem taşıdığını belirten Akbaşoğlu, "Terörsüz Türkiye'yi hep beraber gerçekleştirdik" dedi.

Akbaşoğlu, "Terörsüz Türkiye; Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni hep beraber 86 milyon kardeşliği esas alan ve millet devlet kaynaşmasıyla Türkiye Yüzyılı'nın büyük ve güçlü Türkiye'sini inşa ve ihya etme perspektifimizin hedefleriyle doğrudan bağlantılıdır" diye konuştu.

Terörsüz bölge hedefinin sadece Türkiye ile sınırlı olmadığını vurgulayan Akbaşoğlu, Suriye, Irak, İran ve tüm Orta Doğu'da terörsüz bir bölgenin gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi. Akbaşoğlu, "Emperyalizmin ve siyonizmin bölgemiz ve ülkemiz üzerine kurguladıkları bütün planları, projeleri yırtıp atıp tarihin çöp sepetine göndermek olarak özetlenebilir. Asıl terörsüz Türkiye'nin, terörsüz bölgeye, terörsüz bölgenin de terörsüz dünyaya giden bir yol olduğunu mutlaka beraberinde idrak etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bölgesinde sözü dinlenir, güçlü ve etkin bir pozisyonda olduğunu belirten Akbaşoğlu, son NATO toplantısında ortaya konulan perspektif ve performansın bütün devlet başkanları, hükümet başkanları, Batı medyası ve NATO'ya üye ülkeler tarafından takdirle karşılandığını ifade etti.

"Bulgaristan büyüklüğünde bir coğrafya yerle yeksan oldu"

6 Şubat depremlerinin etkilerinin mutlaka göz önünde bulundurulması gerektiğini söyleyen Akbaşoğlu, depremden 11 vilayet ve 15 milyon insanın büyük şekilde etkilendiğini dile getirdi.

Deprem bölgesinde yürütülen çalışmaları anlatan Akbaşoğlu şu ifadeleri kullandı: "Bulgaristan ülkesini göz önünde bulundurun. Bulgaristan büyüklüğünde bir coğrafya yerle yeksan oldu. Bütün hafriyat kaldırıldı, onlar ayrıştırıldı, yeni yerleşim yerleri tespit edildi, bütün altyapı yapıldı ve üzerine de yaklaşık 500 bin konut 2,5 yıl gibi bir sürede inşa edilerek hak sahiplerine teslim edildi. Kilis'te bu illerimiz arasında."

Depremin yaklaşık 100 milyar dolarlık maliyet ortaya çıkardığını dile getiren Akbaşoğlu, yürütülen çalışmaların dünyada örneği olmayan bir süreçte gerçekleştirildiğini savundu.

"Türkiye bugün kendi ihtiyacının yüzde 15'ine yaklaşık bir üretim yapıyor"

Enerji alanındaki çalışmalara da değinen Akbaşoğlu, Türkiye'nin kendi ihtiyacının yüzde 15'ine yaklaşık bir üretim yaptığını belirtti.

Milli savunma sanayiinde ortaya konulan büyük performansın Türkiye'nin hem yurt içinde hem de yurt dışında etkinliğini artırdığını söyleyen Akbaşoğlu, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Kerkük petrollerinde yüzde 15 noktasında hissedar olduğunu, Somali'de ise sondaj gemileriyle aramaların sürdürüldüğünü kaydetti.