Akbank'tan "Yeni Yıl İhtiyaç Kredisi" kampanyası

İSTANBUL (AA) - Akbank, müşterilerinin yılbaşı harcamaları için "Yeni Yıl İhtiyaç Kredisi" kampanyası başlattı.

Akbank'ın açıklamasına göre, banka, salgın döneminde müşterilerinin ertelediği harcamaları, yeni yıl ihtiyaçları için avantajlı faiz oranları ve 36 aya kadar vade ile ihtiyaç kredisi kampanyası sunuyor.

Akbank müşterisi olsun ya da olmasın kredi kullanmak isteyen herkes, avantajlı faiz oranlarından ve 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyasından yararlanabilecek.

Banka müşterileri, kredi başvurularını Akbank Mobil'den, 444 25 25 Müşteri İletişim Merkezi'nden ve şubelerden kolayca yapabilecek. Henüz Akbanklı olmayan müşteriler ise Akbank.com'a gelerek başvuru formu üzerinden ne kadar kredi kullanabileceğini hızlıca öğrenebilecek.