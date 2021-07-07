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Ekonomi Akbank'tan yeni açıklama
Ekonomi

Akbank'tan yeni açıklama

Akbank müşterileri, bankanın ana sisteminin çökmesi sebebiyle saatlerdir işlem yapamıyor. Konuya ilişkin Akbank'tan yeni açıklama geldi. Aralıksız olarak çalışmalara devam ettiğini belirten banka, "Sistemlerimizi önümüzdeki saatlerde kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 17:06:00 -
Akbank'tan yeni açıklama

Dün sabah saatlerinde sistemi çöken Akbank, 2 gün geçmesine rağmen binlerce müşterisini mağdur eden problemi çözemedi. Bankadan yapılan açıklamada sorununun anabilgisayardaki teknik arızadan kaynaklandığı ifade edilirken, siber saldırı iddiaları da yalanlandı.

Banka tarafından yapılan açıklamaları tatmin edici bulmayan ve saatlerdir hiçbir işlem yapamayan kullanıcılar tepkilerini sosyal medya üzerinden göstermeye devam ediyor.

Yeni açıklama geldi

Tepkilerin çığ gibi büyümesi üzerine bankadan yeni bir açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hizmetlerimizdeki kesintileri gidermek için yoğun çalışmalarımızı teknoloji iş ortaklarımızla beraber aralıksız sürdürüyoruz. Sistemlerimizi önümüzdeki saatlerde kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz. Gelişmeleri sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Süreçten etkilenen başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızdan özür dileriz."

Borçlar ertelendi

Son ödeme tarihi gelen kredi, kredi kartı borçlarını ödeyemeyen vatandaşların endişeleri üzerine Akbank sabah saatlerinde bir açıklama yayınlamıştı. Bankanın internet sitesine giren müşterilerine yönelik yapılan bilgilendirmede dün sabahtan beri devam eden sorunun banka ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklandığına vurgu yapılırken, son ödeme tarihi 6 Temmuz 2021 olan kredi kartı borçlarının son ödeme tarihlerinin 7 Temmuz'a ertelendiği, kredilerde faiz işletilmemesi ve işleyen faizin geri ödenmesi kararı alındığı ifade edildi.

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