Akbank’tan maaş nasıl taşınır? Akbank’tan emekli maaşı nasıl taşınır? Akbank maaş taşıma işlemleri

Akbank müşterileri maaşlarını başka bankaya taşımanın derdine düştü. SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı bankaların açıkladığı tarihler arasında istediğiniz bankaya maaş taşıma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.Bankalar maaş taşıma işlemi sonrasında banka promosyonu adı altında belirli bir ücret ödemekte.

Akbank’tan emekli maaşı nasıl taşınır?

Emekli iseniz ya da SGK veya Emekli Sandığı'ndan emekli oluyorsanız, çalıştığınız kuruma vereceğiniz emeklilik dilekçesinde maaş ve ikramiye ödemeleri için banka tercihinizi istediğiniz banka olarak değiştirebilisiniz. SSK veya Bağkur'dan emekli oluyorsanız, e-devlet üzerinden veya SGK İl/İlçe Müdürlükleri'ne emeklilik başvurusunda bulunurken, dolduracağınız Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi'nde maaşınızın yatırılacağı banka tercihini maaşınızın yatırılmasını istediğiniz banka tercihini yaparak maaşısınız Akbank’tan taşıyabilirsiniz.

Emekli aylığı banka veya banka şubesi değişikliğini internet üzerinden bankaya gitmeden de yapabilirsiniz. Banka veya PTT şube değişikliği talepleri “www.turkiye.gov.tr” internet adresine T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile yapılacak giriş sonrasında gerçekleştirilebilmektedir. E devlet maaş taşıma işlemi için tıklayın

Akbank’a emekli maaşımı nasıl taşırım?

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 5 Mayıs 2021 – 31 Temmuz 2021 tarihleri arasında Akbank’a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşınızı Bankamızdan almayı taahhüt ederek 1.750 TL’ye varan promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz.

Üstelik, Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarınızı kolayca Akbank’a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.

Sadece T.C. kimlik numaranızı gösteren kimliğinizle birlikte size en yakın Akbank Şubesine gelerek emekli maaşınızı hemen Akbank'a taşıyabilirsiniz. PTT şubelerinden alacağınız e-devlet şifrenizle ya da Akbank İnternet'teki e-devlet yönlendirmesi aracılığıyla www.turkiye.gov.tr adresine girerek, banka değişikliği işleminizi yapabilirsiniz.

Akbank müşterisi olup SGK emekli maaşınızı farklı bir bankadan alıyorsanız ve maaşınızda promosyon ve kredi blokesi bulunmuyor ise Şubeye gitmenize gerek kalmadan Akbank Mobil ve İnternet veya 444 25 25 Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile emekli maaşını bankamıza taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.