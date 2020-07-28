Akbank'tan 2 milyar 885 milyon TL net kar

İSTANBUL (AA) - Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, bankanın yılın ilk yarısında 2 milyar 885 milyon TL konsolide net kar elde ettiğini bildirdi.

Akbank açıklamasına göre, Binbaşgil bankanın finansal sonuçlarına ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede Kovid 19 salgınının, tüm dünyada ekonomileri olumsuz etkilediğini belirtti.

Türkiye'de yaşanan salgının olumsuz etkilerini azaltmak adına, alınan birçok önlemin yanı sıra bankacılık sektörünün önemli katkıları olduğunu aktaran Binbaşgil, "Şimdi hızlı bir toparlanma ve büyüme sürecine girmek üzereyiz. Akbank da sağlam finansalları, güçlü öz sermayesi, altyapısı ve deneyimiyle ülkemizin gelişimine kuvvetli bir şekilde katkıda bulunmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu zorlu dönemde ekonomiye sağladıkları kredi desteğini 254 milyarı nakdi olmak üzere toplam 296 milyar TL seviyesine çıkardıklarını aktaran Binbaşgil, reel sektörün gelişimine, şirketlere sağladıkları kredilerle katkı yapmaya bu dönemde de devam ederek, ikinci çeyrekte özel ve yabancı bankalar arasındaki TL krediler pazar payını önemli seviyede artırdıklarını vurguladı.

Binbaşgil, "Yılın ilk 6 ayında toplam mevduatımız 259 milyar TL’ye, aktiflerimiz ise 444 milyar TL seviyesine ulaştı. Güçlü sermaye yapımızla reel sektörün gelişmesine destek olmayı sürdürdük. Salgın sürecinde bankamıza ulaşan öteleme talepleri paralelinde, 618 binin üzerinde ve anapara tutarı 24 milyar TL’yi aşan kredinin yaklaşık 8,5 milyar TL’lik taksitini kısa süre içinde öteledik. Bankamız ilk yarıyılda 975 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 2 milyar 885 milyon TL konsolide net kar elde etti." ifadelerini kullandı.

-"Yatırımcıların Türk Bankacılık sektörü ve Akbank’a güveni sürüyor”

Kovid-19 salgınının başlamasından sonra Türkiye bankacılık sektörünün ilk eurobond tahvil ihracını gerçekleştirdiklerine değinen Binbaşgil, şu ifadeleri kullandı:

"5,5 yıl vadeli 500 milyon ABD doları tutarındaki işlemin getirisi ve kupon oranı yüzde 6,80 olarak gerçekleşti. Büyük ilgiyle karşılanan tahvil ihracına, beklenenin yaklaşık 3 katı seviyesinde 1,5 milyar dolarlık talep geldi. Bu güçlü talep yatırımcıların Türk Bankacılık Sektörü ve Akbank'a duyduğu güvenin bir göstergesi. 72 yıldır istikrarlı ve şeffaf yönetimi, uluslararası standartlardaki bankacılık anlayışı, sağlam bilançosu ve uluslararası standartların üstündeki dijital altyapısı ile hizmet veren Akbank, Türkiye ekonomisi ve reel sektörünün büyümesine destek sağlamak için kaynak yaratmaya devam edecektir."

Hakan Binbaşgil ayrıca Akbank’ın Euromoney dergisi tarafından 14. defa "Türkiye’nin En İyi Bankası" ödülünü almasından büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Bankanın sağlam finansalları, güçlü teknolojik altyapıları ve geleceğin bankacılığı vizyonuyla çok başarılı işler yaptıklarını aktaran Binbaşgil, şunları kaydetti:

"Yapay zeka ve müşteri deneyimi tasarımı gibi belirlediğimiz ana eksenlerde geliştirme çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca nitelikli insan kaynağımızın yeni yetkinliklerle yeni normale uyumu konusunda da önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bu zorlu dönemde bile ülkemize kaynak sağladığımız sendikasyon ve bono ihraçları gibi finansal işlemlerimizde, beklenenin üzerinde ilgiyle karşılaşmak bizi memnun ediyor. Tüm bu yapılanlar ışığında Akbank’a 14. defa 'Türkiye’nin En İyi Bankası' unvanı verilmesini çok anlamlı buluyor ve bundan gurur duyuyoruz. Bu başarımızda ve yılın ilk yarısındaki yüksek performansımızda payı olan Akbanklılar başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim."





