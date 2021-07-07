Akbank’ta 6 Temmuz’da başlayan sorun halen devam ediyor. Akbank müşterileri son ödeme tarihi gelen ödemeleriyle ilgili olarak ne yapmaları gerektiğini, bankanın nasıl bir karar aldığını araştırıyor. Peki, Akbank borçları erteledi mi?

Akbank son gün borçları ertelendi mi, ne zamana ertelendi?

Akbank, yaşanan mağduriyet sebebiyle müşterilerinden özür diledi ve ödemelerle ilgili bilgi paylaştı. Akbank resmi web sitesinden yapılan açıklamada, “06.07.2021 tarihinde başlayan ve devam eden bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler ile ilgili olarak; Ekstre ödemesi 06.07.2021 tarihinde olan kredi kartları müşterilerimizin son ödeme tarihi bankamız tarafından bir gün ötelenmiştir. Kredi vadesi veya taksit tarihi 06.07.2021 olan ticari krediler ve tüketici kredileri için o gün faiz işletilmeyecektir/işleyen faiz geri ödenecektir. Müşterilerimize ekstre, kredi ve taksit ödemeleriyle ilgili herhangi bir gecikme faizi yansıtılmayacaktır. Müşterilerimizin ekstre ötelemeleri, kredi vadesi ve taksit ödemeleriyle ilgili ek bir işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır. Gelişmelere paralel olarak ilave önlemler alınacaktır” denildi.