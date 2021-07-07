Akbank saat kaçta düzelecek? Akbank son dakika
Akbank mobil bugün düzelir mi? 6 Temmuz'da Akbank müşterileri hesaplarına ulaşma konusunda sorun yaşamaya başladı. Hesaplarına ulaşamayan, mobil bankacılığı açamayan hatta kredi kartlarını kullanamayan müşteriler sürecin ne kadar devam edeceğini merak ediyor. Peki, Akbank ne zaman düzelir? Akbank mobil ne zaman kullanılacak?
Akbank müşterileri son iki gündür hesaplarıyla ilgili hiçbir işlem yapamıyor. Sistemsel bir sorun sebebiyle banka müşterilerine hizmet veremiyor. Milyonlarca kişi yaşanan bu sorunun ne zaman noktalanacağını merak ediyor. Peki, Akbank ne zaman çalışmaya başlayacak?
Akbank saat kaçta düzelecek? Akbank son dakika
Akbank yaşanan sorunun ne zaman noktalanacağına yönelik açıklama yaptı. Akbank’tan yapılan açıklamada, “Hizmetlerimizdeki kesintileri gidermek için yoğun çalışmalarımızı teknoloji iş ortaklarımızla beraber aralıksız sürdürüyoruz. Sistemlerimizi önümüzdeki saatlerde kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz. Gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Süreçten etkilenen başka müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızdan özür dileriz" denildi.